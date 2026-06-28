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Wimbledon pone primera: cinco argentinos debutan en la jornada inaugural

El tercer Grand Slam del año levanta el telón sobre el césped de Londres con una cargada agenda albiceleste en el cuadro principal.

DURO ESTRENO. Thiago Tirante tendrá un debut de riesgo ante el húngaro Fabián Marozsán.
DURO ESTRENO. Thiago Tirante tendrá un debut de riesgo ante el húngaro Fabián Marozsán.
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Cinco tenistas argentinos debutan este lunes en la primera ronda de Wimbledon, el prestigioso tercer Grand Slam sobre césped en Londres, buscando avanzar en el torneo.
  • Los debuts de Trungelliti, Ugo Carabelli, Tirante, Báez y Cerúndolo se disputarán en diferentes turnos ante rivales internacionales y serán transmitidos por ESPN y Disney+.
  • El desempeño de la delegación en la jornada inaugural marcará el rumbo del tenis argentino en el circuito de césped y medirá su competitividad ante los mejores del mundo.
Resumen generado con IA

Arranca este lunes la primera ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el torneo más prestigioso sobre césped del circuito, un certamen con más de un siglo de tradición que vuelve a poner al tenis en el centro de la escena mundial.

La jornada tendrá fuerte presencia argentina desde el inicio. En el primer turno, no antes de las 7 (hora argentina), debutará Marco Trungelliti (94° del ranking) ante el estadounidense Martin Damm Jr (105°), en un cruce exigente para abrir su participación en el All England.

Más tarde, en el segundo turno no antes de las 8.40, será el estreno de Camilo Ugo Carabelli (57°), que se medirá con el español Daniel Mérida (85°), en otro duelo parejo en la previa.

En simultáneo, desde las 10.10, jugará Thiago Tirante (54°) frente al húngaro Fábián Marozsán (62°), mientras que más tarde, no antes de las 10.30, saldrá a escena Sebastián Báez (56°) ante el alemán Jan-Lennard Struff (77°).

La jornada la cerrará el cruce de Juan Manuel Cerúndolo (45°), que tendrá un debut de máxima exigencia frente al español Alejandro Davidovich Fokina (25°), reciente campeón en Eastbourne, en un partido programado desde las 10.30.

La participación de los argentinos y el desarrollo completo del torneo podrán seguirse en vivo por ESPN y a través de Disney+ Premium.

Temas Sebastián BáezJuan Manuel CerúndoloCampeonato de Wimbledon
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