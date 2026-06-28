Wimbledon pone primera: cinco argentinos debutan en la jornada inaugural

Resumen para apurados
- Cinco tenistas argentinos debutan este lunes en la primera ronda de Wimbledon, el prestigioso tercer Grand Slam sobre césped en Londres, buscando avanzar en el torneo.
- Los debuts de Trungelliti, Ugo Carabelli, Tirante, Báez y Cerúndolo se disputarán en diferentes turnos ante rivales internacionales y serán transmitidos por ESPN y Disney+.
- El desempeño de la delegación en la jornada inaugural marcará el rumbo del tenis argentino en el circuito de césped y medirá su competitividad ante los mejores del mundo.
Arranca este lunes la primera ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el torneo más prestigioso sobre césped del circuito, un certamen con más de un siglo de tradición que vuelve a poner al tenis en el centro de la escena mundial.
La jornada tendrá fuerte presencia argentina desde el inicio. En el primer turno, no antes de las 7 (hora argentina), debutará Marco Trungelliti (94° del ranking) ante el estadounidense Martin Damm Jr (105°), en un cruce exigente para abrir su participación en el All England.
Más tarde, en el segundo turno no antes de las 8.40, será el estreno de Camilo Ugo Carabelli (57°), que se medirá con el español Daniel Mérida (85°), en otro duelo parejo en la previa.
En simultáneo, desde las 10.10, jugará Thiago Tirante (54°) frente al húngaro Fábián Marozsán (62°), mientras que más tarde, no antes de las 10.30, saldrá a escena Sebastián Báez (56°) ante el alemán Jan-Lennard Struff (77°).
La jornada la cerrará el cruce de Juan Manuel Cerúndolo (45°), que tendrá un debut de máxima exigencia frente al español Alejandro Davidovich Fokina (25°), reciente campeón en Eastbourne, en un partido programado desde las 10.30.
La participación de los argentinos y el desarrollo completo del torneo podrán seguirse en vivo por ESPN y a través de Disney+ Premium.