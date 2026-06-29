Jannik Sinner sufrió una caída, terminó con el pie ensangrentado y ganó en su debut en Wimbledon

Antes de pensar en la defensa del título, Jannik Sinner tuvo que superar una prueba inesperada. El número uno del mundo debutó en Wimbledon con una trabajada victoria sobre el serbio Miomir Kecmanović y avanzó a la segunda ronda después de una batalla de cinco sets. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano durante varios pasajes del partido por una caída que encendió las alarmas y por una imagen que recorrió el mundo: su zapatilla derecha completamente manchada de sangre.