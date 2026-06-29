La supercomputadora del Mundial 2026 proyectó los 16avos de final: qué lugar ocupa Argentina en los cálculos

Resumen para apurados
- La supercomputadora de Opta proyectó los 16avos del Mundial 2026, ubicando a la Selección argentina como la máxima favorita con un 89,24% de probabilidad ante Cabo Verde.
- Mediante 10.000 simulaciones estadísticas, el modelo analizó los cruces tras la fase de grupos. Previo al torneo, España e Inglaterra lideraban las predicciones del algoritmo.
- De cumplirse los pronósticos, se perfilan octavos de final de alto impacto como Alemania-Francia, mientras que Argentina ratifica su camino favorable para revalidar el título.
El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y, como ocurre en cada instancia de eliminación directa, las especulaciones y los pronósticos comienzan a multiplicarse. En esta oportunidad, el foco está puesto en la inteligencia artificial y el análisis de datos, que se han convertido en protagonistas centrales de la cobertura del torneo.
La fase de grupos llegó a su fin y el cuadro de 16avos de final ya está en marcha, con el triunfo agónico de Canadá sobre Sudáfrica como primer antecedente de la etapa eliminatoria. Con apenas cinco partidos por delante para alcanzar la gloria, las proyecciones estadísiticas vuelven a ocupar un lugar clave en el análisis del campeonato.
En ese contexto, la supercomputadora de Opta realizó cerca de 10.000 simulaciones para proyectar el desarrollo de la fase eliminatoria y estimar las probabilidades de cada selección. El modelo, que ya tuvo aciertos en competiciones recientes como la consagración del Paris Saint-Germain en la Champions League, colocó a la Selección argentina como la gran favorita para superar su primer cruce.
La “Scaloneta”, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, cuenta con un 89,24% de probabilidades de vencer a Cabo Verde, el porcentaje más alto entre todos los cruces de 16avos de final. Detrás aparecen España, con un 85,22% ante Austria, e Inglaterra, con un 84,04% frente a la República Democrática del Congo. Francia completa el lote de principales candidatos, con un 81,46% para eliminar a Suecia.
En contraste, el enfrentamiento más parejo de la instancia lo protagonizan Egipto y Australia. El modelo de Opta otorga un 53,56% de probabilidades al conjunto africano, contra un 46,44% del equipo oceánico, lo que lo convierte en el duelo más equilibrado de la ronda. El ganador de ese cruce podría convertirse en el rival de Argentina en octavos de final, siempre y cuando la Albiceleste avance.
Otros candidatos también muestran diferencias importantes en sus respectivos cruces. Brasil aparece con un 68,94% de probabilidades de superar a Japón, mientras que Colombia registra un 71,91% frente a Ghana. Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, parte como amplio favorito ante Bosnia y Herzegovina, y Noruega también se impone en las proyecciones frente a Costa de Marfil.
Si las estadísticas se cumplen, el cuadro proyectado de octavos de final ofrecería cruces de alto impacto. Alemania y Francia se enfrentarían en uno de los duelos más atractivos del torneo, mientras que España y Portugal protagonizarían un clásico europeo de máxima exigencia. Además, el modelo anticipa los cruces Canadá-Países Bajos, Estados Unidos-Bélgica, Brasil-Noruega, México-Inglaterra, Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.
Antes del inicio del Mundial, el mismo sistema de Opta había situado a España como principal candidata al título, con un 16,1% de probabilidades de consagrarse, seguida por Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En ese momento, Argentina aparecía cuarta con un 10,4%. Sin embargo, con el avance del torneo y el inicio de la fase eliminatoria, la selección de Lionel Scaloni se mantiene como el equipo con el camino estadísticamente más favorable en esta instancia.
Los pronósticos de 16avos de final
Argentina (89.24)-Cabo Verde (10.76)
España (85.22)-Austria (14.78)
Inglaterra (84.04)-Congo (15.96)
Francia (81.46)-Suecia (%18.54).
Alemania (78.58)-Paraguay (21.42).
Estados Unidos (78.46)-Bosnia y Herzegovina (21.54)
Colombia (71.91)-Ghana (28.09)
Brasil (68.94)-Japón (31.06)
Noruega (67.81)-Costa de Marfil (32.19)
Portugal (67.42)-Croacia (32.58)
Suiza (65.21)-Argelia (34.79)
Países Bajos (61.17)-Marruecos (38.83)
México (61.35)-Ecuador (38.65)
Bélgica (56.91)-Senegal (43.09)
Egipto (53.56)-Australia (46.44)