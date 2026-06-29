La supercomputadora del Mundial 2026 proyectó los 16avos de final: qué lugar ocupa Argentina en los cálculos

Antes del inicio del Mundial, el mismo sistema de Opta había situado a España como principal candidata al título, con un 16,1% de probabilidades de consagrarse, seguida por Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En ese momento, Argentina aparecía cuarta con un 10,4%. Sin embargo, con el avance del torneo y el inicio de la fase eliminatoria, la selección de Lionel Scaloni se mantiene como el equipo con el camino estadísticamente más favorable en esta instancia.