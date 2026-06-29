Mundial 2026: la agenda completa del lunes con partidos, horarios y dónde ver los 16avos de final

El Mundial 2026 entró en su etapa más intensa. Desde ahora, cada partido es una final: el que pierde se despide del torneo y el que gana sigue alimentando el sueño de levantar la copa el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La jornada de este lunes ofrecerá tres cruces de 16avos de final con selecciones de peso y promesa de emociones de principio a fin.