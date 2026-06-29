Copa del Mundo

Mundial 2026: la agenda completa del lunes con partidos, horarios y dónde ver los 16avos de final

Tras el triunfo de Candá sobre Sudáfrica, la fase de eliminación directa continúa con tres partidos de alto voltaje.

Alemania, uno de los candidatos.
Alemania, uno de los candidatos.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Tres partidos de 16avos del Mundial 2026 se juegan este lunes en Norteamérica para definir quiénes avanzan a octavos, destacando Brasil-Japón y Alemania-Paraguay.
  • Tras el agónico triunfo de Canadá ante Sudáfrica, la jornada de eliminación directa continúa con duelos clave que serán transmitidos en vivo por DSports, TyC Sports y Telefe.
  • Los ganadores darán un paso clave hacia octavos, perfilando a candidatos como Brasil y Alemania en el cuadro decisivo rumbo a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 entró en su etapa más intensa. Desde ahora, cada partido es una final: el que pierde se despide del torneo y el que gana sigue alimentando el sueño de levantar la copa el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La jornada de este lunes ofrecerá tres cruces de 16avos de final con selecciones de peso y promesa de emociones de principio a fin. 

El primero será el duelo entre Brasil y Japón, desde las 14. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega como uno de los grandes candidatos al título tras completar una fase de grupos perfecta. Enfrente tendrá a un seleccionado japonés que mostró buen nivel y buscará dar uno de los golpes del campeonato. El encuentro se podrá ver por DSports y Telefe.

Más tarde, a las 17.30, llegará otro de los partidos más atractivos de la jornada: Paraguay vs. Alemania. El equipo de Gustavo Alfaro logró meterse entre los mejores terceros y ahora intentará sorprender a una de las potencias históricas del fútbol mundial. Aunque en los papeles los europeos parten como favoritos, los guaraníes llegan con la ilusión de protagonizar el gran batacazo del día. La transmisión será por TyC Sports y DSports.

El cierre del lunes estará a cargo de Países Bajos y Marruecos, que se enfrentarán desde las 22. El conjunto neerlandés intentará imponer su jerarquía, mientras que Marruecos buscará repetir las actuaciones que lo llevaron a convertirse en una de las selecciones más competitivas de los últimos años. El partido podrá verse por TyC Sports, DSports y plataformas de streaming.

La agenda completa del lunes

14:00 — Brasil vs. Japón | DSports y Telefe

17:30 — Paraguay vs. Alemania | TyC Sports y DSports

22:00 — Países Bajos vs. Marruecos | TyC Sports y DSports

Canadá avanzó con un gol agónico

La actividad de los 16avos comenzó con una definición dramática. Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles y consiguió la clasificación a los octavos de final gracias a un gol de Stephen Eustáquio a los 46 minutos del segundo tiempo.

El conjunto canadiense encontró el premio sobre el final de un partido muy cerrado y se convirtió en el primer clasificado de esta nueva jornada de eliminación directa del Mundial 2026.

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