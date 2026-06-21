¿Por qué el título de Cerúndolo en Queen’s es el más importante para el tenis argentino desde 2018?

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo ganó el ATP 500 de Queen's en Londres al vencer a Tommy Paul este domingo, logrando el título más importante para el tenis argentino desde 2018.
- El tenista superó las dificultades de jugar sobre césped, una superficie históricamente adversa para los argentinos, y logró el título en su primer torneo junto a Nicolás Massú.
- Esta consagración posiciona a Cerúndolo en el puesto 21 del ranking ATP como el mejor latinoamericano y renueva su confianza de cara al próximo torneo de Wimbledon.
Hay que remontarse al título de Juan Martín del Potro en el Masters 1000 de Indian Wells 2018 para encontrar una consagración de semejante magnitud para el tenis argentino en el circuito ATP. Este domingo, Francisco Cerúndolo (27°) lo consiguió: venció al estadounidense Tommy Paul (28°) por 6-7 (4-7), 6-4 y 6-3 y se coronó campeón del ATP 500 de Queen’s (Londres, Reino Unido), uno de los torneos más prestigiosos de la gira de césped previa a Wimbledon.
¿Por qué este triunfo adquiere tanta relevancia? En primer lugar, por la jerarquía del certamen. Se trata de un ATP 500, una categoría en la que el tenis argentino ha cosechado grandes hitos en la última década; de hecho, Diego Schwartzman, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry lograron coronarse en un torneo de este mismo calibre en Río de Janeiro, aunque sobre polvo de ladrillo.
En segundo término, justamente, por la superficie. El césped históricamente ha sido esquivo para los jugadores de nuestro país, cuya escuela formativa se desarrolla principalmente sobre arcilla y que, incluso hoy, suele preparar la gira verde entrenándose sobre cemento debido a la escasez de canchas de pasto adecuadas en la región.
Los antecedentes ayudan a dimensionar la magnitud de la conquista. Cerúndolo se convirtió en el segundo argentino con más títulos sobre césped, con dos, luego de haber ganado el ATP 250 de Eastbourne en 2023. Sólo lo supera Guillermo Vilas, que obtuvo tres coronas en esa superficie. Javier Frana, campeón en Nottingham en 1995, completa la reducida lista de argentinos que lograron títulos ATP sobre césped.
Sin embargo, el torneo conquistado por Cerúndolo es el más importante para el tenis nacional en esta superficie desde que Vilas ganó el Abierto de Australia de 1979, cuando todavía se disputaba sobre césped. David Nalbandian estuvo cerca de sumarse a ese grupo en Queen’s 2012, pero fue descalificado en la final cuando derrotaba a Marin Cilic por 7-6 y 3-3.
Más allá de su valor histórico para el tenis argentino, el título también representa un impulso enorme en el plano personal. Cerúndolo vivió una semana soñada: en su primer torneo junto al chileno Nicolás Massú, campeón olímpico en Atenas 2004, consiguió una consagración que puede resultar decisiva para fortalecer su confianza. Especialmente después de una gira sobre polvo de ladrillo que dejó sensaciones encontradas. Aunque había sido campeón en Buenos Aires, cayó en la tercera ronda de Roland Garros frente al estadounidense Zachary Svajda en un cuadro que parecía favorable para avanzar mucho más lejos.
A lo largo de la temporada, Cerúndolo mostró dos versiones muy marcadas. La mejor, sustentada en una derecha poderosa, agresividad para tomar la iniciativa y capacidad para generar tiros ganadores desde cualquier sector de la cancha. Y otra más irregular, cuando pierde confianza, acumula errores no forzados y le cuesta sostener su nivel durante los momentos decisivos.
En Queen’s, sin embargo, ofreció una demostración de madurez competitiva. Superó en tres sets a Aleksandar Kovacevic, venció con autoridad a Jenson Brooksby, remontó un partido muy complejo ante el británico Arthur Fery y también dio vuelta un encuentro adverso frente a Brandon Nakashima. Más allá de los resultados, hubo un denominador común: atravesó momentos difíciles sin derrumbarse, algo que en otras etapas de su carrera le había costado.
La final frente a Paul resumió perfectamente esa evolución. Tras perder el primer set luego de sacar 5-4 para cerrarlo, quedó un quiebre abajo en el segundo parcial. Lejos de desmoronarse, reaccionó, ganó 6-4 y trasladó la presión a su rival. En el set decisivo dispuso de cuatro puntos de campeonato antes de concretar el quinto, el definitivo. En otras ocasiones, la frustración por esas oportunidades desperdiciadas podría haber cambiado el rumbo del partido.
El festejo tuvo un componente emotivo adicional. En las tribunas estuvo su padre, Alejandro Cerúndolo, que viajó para verlo competir fuera de Argentina por primera vez, superando una fuerte fobia a los aviones que arrastraba desde hacía más de tres décadas. “Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y viene a verme jugar fuera de Argentina. Hoy es el Día del Padre, así que le dedico esta victoria a él”, expresó el campeón tras levantar el trofeo.
Con este título, Cerúndolo sumó 500 puntos y ascendió hasta el puesto 21 del ranking ATP, consolidándose nuevamente como el tenista latinoamericano mejor ubicado de la clasificación mundial.
Ahora deberá decidir si jugará en Eastbourne esta semana, como tenía previsto, o si priorizará el descanso antes de Wimbledon. Lo cierto es que el panorama es alentador: defiende pocos puntos durante las próximas semanas y, tras el tercer Grand Slam del año, llegará a la última gira de la temporada con una confianza renovada. Por ahora, sólo queda disfrutar de una conquista que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del tenis argentino.