¿Por qué el título de Cerúndolo en Queen’s es el más importante para el tenis argentino desde 2018?

Más allá de su valor histórico para el tenis argentino, el título también representa un impulso enorme en el plano personal. Cerúndolo vivió una semana soñada: en su primer torneo junto al chileno Nicolás Massú, campeón olímpico en Atenas 2004, consiguió una consagración que puede resultar decisiva para fortalecer su confianza. Especialmente después de una gira sobre polvo de ladrillo que dejó sensaciones encontradas. Aunque había sido campeón en Buenos Aires, cayó en la tercera ronda de Roland Garros frente al estadounidense Zachary Svajda en un cuadro que parecía favorable para avanzar mucho más lejos.