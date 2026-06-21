Invierno 2026 en Argentina: cómo estarán las temperaturas y qué pasará con la llegada de El Niño
El invierno ya comenzó en Argentina y los modelos meteorológicos revelan qué esperar para los próximos meses. Las proyecciones muestran la evolución de las temperaturas y las precipitaciones, con un posible cambio de escenario hacia septiembre por la influencia de El Niño.
Resumen para apurados
- Meteorólogos anticipan que en Argentina el invierno de 2026 presentará temperaturas normales y lluvias crecientes entre julio y septiembre debido a la influencia de El Niño.
- Tras comenzar el invierno, julio mantendrá valores habituales en el centro del país, mientras que en agosto y septiembre se prevé un aumento de temperatura en el norte y oeste.
- En septiembre, el fortalecimiento de El Niño aumentará las precipitaciones sobre el noreste y la cuenca del Plata, elevando el riesgo de registrar inundaciones fluviales.
Con el inicio oficial del invierno en el hemisferio sur, los modelos climáticos anticipan cómo evolucionarán las temperaturas y las lluvias entre julio y septiembre. Qué provincias podrían registrar valores superiores a lo habitual y cuándo comenzaría a sentirse la influencia de El Niño.
El solsticio de invierno marcó el comienzo oficial de la estación más fría del año en el hemisferio sur. Además de dar inicio al invierno astronómico, este fenómeno se caracteriza por registrar la jornada con menos horas de luz y la noche más extensa del año.
A partir de este momento, los días comenzarán a alargarse de manera gradual mientras las noches se acortarán. Este comportamiento responde a la inclinación del eje terrestre y a la posición de la Tierra respecto del Sol, factores que determinan la cantidad de radiación solar que recibe cada hemisferio y, en consecuencia, las variaciones estacionales de temperatura.
Cómo serán las temperaturas durante el invierno 2026
Los modelos climáticos analizados por Meteored, en especial el ECMWF, anticipan un invierno con temperaturas mayormente normales, aunque con diferencias según la región y el mes.
En julio, gran parte del centro y el este del país registrarían valores térmicos cercanos a los promedios habituales. En cambio, el oeste argentino y buena parte de la Patagonia podrían experimentar temperaturas algo superiores a lo normal, mientras que el extremo norte presentaría algunos sectores levemente más fríos.
Para agosto, la tendencia será hacia un escenario más cálido. La mayor parte del territorio nacional tendría temperaturas entre normales y superiores al promedio, con el NOA como la región donde se esperan las anomalías positivas más marcadas.
En septiembre, mes de transición hacia la primavera, continuará predominando una tendencia a temperaturas superiores a las habituales, especialmente en el norte argentino. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no impide la ocurrencia de irrupciones de aire frío, que seguirán siendo posibles durante la estación.
Qué se espera para las lluvias y cuándo comenzaría a influir El Niño
En cuanto a las precipitaciones, el invierno comenzará con condiciones cercanas a los valores normales en gran parte del país.
Durante julio, solo algunas zonas del sur del Litoral y el noreste de la provincia de Buenos Aires podrían registrar un leve déficit de lluvias. En cambio, sectores cordilleranos del NOA, Cuyo, el norte de la Patagonia y el extremo noreste del país presentarían precipitaciones superiores a las habituales.
Para agosto, el panorama seguirá siendo relativamente estable, aunque comenzarán a observarse lluvias por encima de lo normal en áreas cordilleranas y en el extremo norte del NEA, una señal asociada al progresivo fortalecimiento de El Niño.
El cambio más importante llegaría en septiembre, cuando las precipitaciones superiores al promedio empezarían a extenderse sobre gran parte del territorio argentino. Según los pronósticos, la influencia de El Niño se volvería más evidente en el noreste del país y en la cuenca del Plata, donde aumentaría el riesgo de lluvias abundantes e inundaciones fluviales durante los meses siguientes.
Los especialistas destacan que estos pronósticos representan tendencias climáticas para cada mes y no excluyen la posibilidad de que se produzcan episodios de frío intenso o eventos meteorológicos puntuales durante el invierno.