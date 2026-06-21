Invierno 2026 en Argentina: cómo estarán las temperaturas y qué pasará con la llegada de El Niño

El cambio más importante llegaría en septiembre, cuando las precipitaciones superiores al promedio empezarían a extenderse sobre gran parte del territorio argentino. Según los pronósticos, la influencia de El Niño se volvería más evidente en el noreste del país y en la cuenca del Plata, donde aumentaría el riesgo de lluvias abundantes e inundaciones fluviales durante los meses siguientes.