Copa del Mundo

LA GACETA, con el tucumano que vive desde adentro la locura de Bangladesh por la Selección: "Acá más del 60% apoya a Argentina"

Patricio Urueña Palacio, cónsul argentino en ese país, contó cómo se vive el furor por la "Scaloneta". "Cuando decís que sos argentino, te quieren regalar algo".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El cónsul argentino Patricio Urueña Palacio destacó desde Daca el fervor de Bangladesh por la Selección en el Mundial, donde más del 60% de la población apoya al equipo.
  • El fanatismo nació en México 1986 con Maradona y se consolidó con Messi. Además, la relación bilateral creció con la reapertura de la embajada argentina en Daca en 2023.
  • El fenómeno futbolístico impulsa el comercio bilateral de 1.000 millones de dólares y la próxima apertura de la embajada de Bangladesh en Argentina para consolidar su alianza.
Resumen generado con IA

A más de 17.000 kilómetros de la Argentina, hay un país que cada vez que juega la Selección se tiñe de celeste y blanco. En Bangladesh, millones de personas viven cada partido como si fuera propio y la pasión por Lionel Messi y la "Scaloneta" se expresa con banderas en los techos, camisetas argentinas en las calles y multitudinarias reuniones para alentar al campeón del mundo.

En ese escenario se encuentra un tucumano. Patricio Urueña Palacio, cónsul de la Embajada Argentina en Bangladesh, dialogó con LA GACETA y relató desde Daca cómo se vive desde adentro un fenómeno que sigue sorprendiendo al mundo.

"Yo llegué hace poco menos de cinco meses. Había visto las imágenes del Mundial anterior y tenía expectativas de vivir esto en primera persona. La realidad es que es una pasión tremenda la que sienten los bangladesíes por Argentina", contó a este diario.

El diplomático recordó que durante el último partido de la Selección asistió junto con el embajador a la Universidad de Daca para compartir el encuentro con miles de fanáticos. "Fue una experiencia única. Todo lo que uno ve en los medios realmente sucede. Hay gente que dice que más del 60% de la población apoya a Argentina y eso se siente en cada rincón del país".

Maradona, Messi y una pasión que atraviesa generaciones

Según Urueña Palacio, la explicación del vínculo entre Bangladesh y la Argentina combina historia y presente. "El Mundial de México 1986 fue el primero que pudieron seguir en vivo. La figura de Diego Maradona quedó muy marcada, especialmente por el contexto histórico que ellos tienen con Inglaterra. Y ahora las nuevas generaciones son completamente fanáticas de Lionel Messi", explicó.

Según el cónsul, el fenómeno no distingue edades. "Es una pasión intergeneracional. Los más grandes recuerdan a Maradona y los jóvenes siguen a Messi. Incluso otros diplomáticos de distintos países se sorprenden cuando visitan pueblos muy alejados y encuentran banderas argentinas por todos lados".

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

"Cuando decís que sos argentino, te quieren regalar algo"

Una de las situaciones que más impactó al tucumano fue el cariño que reciben los argentinos en la vida cotidiana. "Bangladesh es un país conocido por la amabilidad de su gente. No recibe demasiado turismo, pero cuando ven a un extranjero lo reciben muy bien. Y si además les decís que sos argentino, mucho más. Te quieren regalar algo, te hablan de fútbol y sienten una conexión muy especial con nuestro país", relató.

El diplomático aseguró que esa cercanía hace que la experiencia de vivir allí sea distinta para un argentino. "Mi experiencia acá como argentino es diferente a la de cualquier otro extranjero. Hay un afecto muy genuino por nuestro país".

Una ciudad inmensa y una pasión multitudinaria

Urueña Palacio también describió el impacto que genera llegar por primera vez a Daca, una de las ciudades más pobladas del planeta. "Bangladesh tiene una población similar a la de Brasil, pero en un territorio comparable al de Uruguay. Solo Daca tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Es una ciudad enorme, llena de vida y con edificios altos. Es algo que realmente impresiona", explicó.

Durante el último partido de Argentina, esa magnitud volvió a hacerse evidente. "En la Universidad de Daca había alrededor de 5.000 personas siguiendo el partido. Todo transcurre con mucha tranquilidad, pero con una pasión enorme por la Selección".

Una relación que también crece fuera del fútbol

Más allá de la pasión deportiva, el cónsul destacó el fortalecimiento del vínculo entre ambos países. "La relación comercial supera los 1.000 millones de dólares anuales. Argentina exporta principalmente aceites, soja, trigo y maíz, mientras que Bangladesh tiene una industria textil muy desarrollada", explicó.

También remarcó el crecimiento diplomático de los últimos años. "Argentina reabrió su embajada en Bangladesh en 2023 y ahora Bangladesh está por inaugurar su representación diplomática en Buenos Aires. Es una relación que claramente va a seguir creciendo".

La expectativa por un nuevo festejo

Con Argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la embajada prepara nuevas actividades para acompañar a los hinchas locales. "Vamos a compartir el próximo partido en otra universidad, donde siempre se reúne muchísima gente. Hay un gran interés por vivir estos encuentros junto a los argentinos", adelantó.

Antes de despedirse, Urueña Palacio confesó que nunca imaginó que su carrera diplomática lo llevaría a vivir una experiencia de estas características."Cuando empecé esta carrera ni siquiera existía la embajada en Bangladesh. Estar acá en este momento, viviendo esta pasión por Argentina, es realmente algo muy especial", concluyó.

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