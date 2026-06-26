Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

- Me interesa articular los efectos de la descomposición que están padeciendo los modelos democráticos de organización política global sobre un país como el nuestro. Argentina intenta sustraerse a los efectos de un populismo devastador mediante una organización que, en el orden económico, es realmente innovadora, pero que al mismo tiempo muestra pobreza política para encarar los problemas primordiales de la convivencia. Hay un desfasaje entre un proyecto económico claro, más allá de que no esté acabadamente ejecutado, y una intemperie política muy profunda por parte de quienes deberían estar buscando cómo conciliar una alternativa económica nueva con una consideración sociopolítica solidaria. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se inscribe la Argentina en el mundo de hoy. Una Argentina que ha optado por un Occidente en crisis, porque los grandes aliados del presidente Javier Milei son dos figuras que también se encuentran profundamente vulneradas en la credibilidad de sus propias naciones: Donald Trump (Estados Unidos) y Benjamin Netanyahu (Israel). En ese marco de crisis, los efectos sobre nuestro país atañen también a la tecnología y a la tecnocracia, que vienen de alguna manera a reemplazar a la política en la conducción del poder. También alcanzan al calentamiento global, respecto del cual la Argentina parece haber adoptado una posición apática, aunque es un fenómeno que urge a la consideración pública.