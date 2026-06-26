Cómo le fue a Franco Colapinto en el primer día del GP de Austria de Fórmula 1

Los tiempos finales pueden sugerir un retroceso entre una tanda y otra, pero el análisis va más allá de la planilla. La FP1 fue una sesión de experimentación para Alpine. El equipo llegó al Red Bull Ring con cinco actualizaciones aerodinámicas, entre ellas un nuevo alerón delantero, y dedicó buena parte del ensayo a comparar la especificación anterior con la nueva. En ese contexto, Colapinto completó una actuación sólida: marcó 1:08.962, terminó octavo y, quizás lo más alentador, aventajó por más de medio segundo a su compañero Pierre Gasly.