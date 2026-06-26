Cómo le fue a Franco Colapinto en el primer día del GP de Austria de Fórmula 1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto quedó 8° y 16° en las prácticas de F1 en Austria este viernes, tras probar mejoras en su Alpine que no entregaron el rendimiento esperado.
- Tras un sólido inicio en la FP1, el argentino perdió terreno en la FP2 por problemas de balance y a que el nuevo alerón delantero no aportó los cambios previstos.
- Pese a la frustración, Colapinto es clave en el desarrollo del auto y este sábado buscará recuperar el equilibrio en la FP3 para pelear el pase a la Q3.
La primera jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria dejó una sensación conocida para Alpine: la velocidad aparece por momentos, pero todavía cuesta sostenerla. El argentino fue octavo en la primera práctica libre y cayó al 16° puesto en la segunda, en un viernes que mostró dos caras bien distintas y que volvió a poner en evidencia el principal desafío de la escudería francesa: lograr que las mejoras introducidas en el auto se traduzcan en rendimiento consistente.
Los tiempos finales pueden sugerir un retroceso entre una tanda y otra, pero el análisis va más allá de la planilla. La FP1 fue una sesión de experimentación para Alpine. El equipo llegó al Red Bull Ring con cinco actualizaciones aerodinámicas, entre ellas un nuevo alerón delantero, y dedicó buena parte del ensayo a comparar la especificación anterior con la nueva. En ese contexto, Colapinto completó una actuación sólida: marcó 1:08.962, terminó octavo y, quizás lo más alentador, aventajó por más de medio segundo a su compañero Pierre Gasly.
Ese dato no era menor. En un equipo que todavía busca entender el comportamiento de su monoplaza, cualquier diferencia interna sirve como referencia. Durante algunos pasajes de la sesión, el argentino llegó incluso a ubicarse cuarto, aprovechando una pista cambiante y un auto que parecía responder mejor a medida que avanzaban las vueltas. Sin embargo, la bandera roja provocada por la detención del Cadillac de Sergio Pérez terminó anticipando el final de la práctica y dejó varias pruebas inconclusas.
La segunda sesión cambió el escenario. Mientras Mercedes confirmó su fortaleza con Andrea Kimi Antonelli nuevamente al frente, Alpine empezó a perder terreno. Colapinto salió inicialmente con neumáticos duros, sufrió una pequeña excursión fuera de pista en la curva seis y luego nunca logró completar una vuelta completamente limpia cuando montó el compuesto blando. El resultado fue un discreto 16° puesto, a casi medio segundo de Gasly, que escaló hasta la undécima posición.
Más que un problema de conducción, la explicación pareció estar en el comportamiento del auto. El propio Colapinto fue claro al finalizar la jornada. Reconoció que el nuevo alerón delantero prácticamente no mostró diferencias respecto del anterior y admitió que eso generó frustración dentro del equipo. "Esperábamos una diferencia grande", explicó, antes de revelar que Alpine decidió modificar de manera importante la puesta a punto entre una sesión y otra porque el auto "no funcionaba bien".
Esa declaración ayuda a interpretar el viernes. No fue simplemente un descenso de ocho posiciones entre una práctica y otra. Fue una jornada de búsqueda, en la que Alpine todavía no consiguió que las novedades técnicas entreguen el salto esperado. En una Fórmula 1 donde las diferencias se miden en décimas y cada actualización demanda semanas de trabajo en fábrica, comprobar que un paquete nuevo no genera el efecto previsto representa un llamado de atención.
Al mismo tiempo, tampoco conviene sacar conclusiones definitivas. Spielberg es un circuito corto, donde una diferencia de pocas décimas puede traducirse en numerosos puestos en la clasificación. Entre Gasly, que terminó 11°, y Colapinto, ubicado 16°, hubo apenas 455 milésimas. Esa brecha demuestra lo comprimida que está la zona media de la parrilla y explica por qué una mejora mínima en la puesta a punto puede modificar significativamente el resultado final.
Para Colapinto, además, el viernes dejó otro aspecto positivo. Más allá del resultado final, volvió a participar activamente del trabajo de desarrollo del auto, una tarea que suele recaer en pilotos con mayor experiencia. Alpine necesitaba comparar piezas, recoger información y evaluar configuraciones, y el argentino fue protagonista de ese proceso. Aunque eso muchas veces no se refleja en la tabla de tiempos, resulta un elemento importante dentro del crecimiento que busca consolidar en su primera temporada completa como piloto titular.
El verdadero examen llegará este sábado desde las 7.30. La tercera práctica libre servirá para definir el camino elegido con las nuevas configuraciones y, sobre todo, para preparar una clasificación que promete ser extremadamente ajustada. Si Alpine logra encontrar el equilibrio que perdió durante la segunda tanda, Colapinto tendrá argumentos para pelear nuevamente por ingresar a la Q3.