Quién es “Lucía”, la policía de la PSA acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 31 años fue detenida en las últimas horas, acusada de haber actuado como “viuda negra” en un violento robo ocurrido en el partido bonaerense de Quilmes. La mujer, identificada en la investigación como “Lucía”, es señalada por haber engañado a un hombre de 64 años al que habría drogado para luego sustraerle objetos de valor en su vivienda.