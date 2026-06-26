Quién es “Lucía”, la policía de la PSA acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años
Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue detenida en Quilmes, acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años al que habría conocido a través de una aplicación de citas. La Justicia investiga si integra una red dedicada a este tipo de robos.
Resumen para apurados
- Una agente de la PSA de 31 años fue detenida en Ezeiza acusada de drogar y robar a un hombre de 64 años en Quilmes tras una cita concertada por una app para sustraerle sus bienes.
- Tras investigar dos meses, se determinó que la mujer intoxicó a la víctima en su hogar y huyó con bolsos de valor. Al ser detenida, se encontraba bajo licencia psiquiátrica.
- La detenida quedó a disposición de la Justicia tras secuestrarse bienes de lujo. La investigación busca determinar si la mujer integra una red delictiva de "viudas negras".
Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 31 años fue detenida en las últimas horas, acusada de haber actuado como “viuda negra” en un violento robo ocurrido en el partido bonaerense de Quilmes. La mujer, identificada en la investigación como “Lucía”, es señalada por haber engañado a un hombre de 64 años al que habría drogado para luego sustraerle objetos de valor en su vivienda.
La detención fue realizada por efectivos de la Policía bonaerense tras una investigación que se extendió durante dos meses y que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, rastros digitales y el seguimiento de una serie de denuncias que permitieron reconstruir el hecho.
Un encuentro a través de una app de citas
Según la causa, todo comenzó el 26 de abril cuando la víctima conoció a la mujer a través de una aplicación de citas. Tras intercambiar mensajes durante algunos días, ambos acordaron encontrarse en persona. El vínculo inicial derivó en una salida que incluyó una cena en un restaurante de la zona y, posteriormente, el traslado al departamento del hombre.
Las imágenes de cámaras de seguridad registraron el ingreso al edificio cerca de la 1 de la madrugada. Minutos después, ya en el interior del domicilio, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas. De acuerdo a la investigación, en ese momento el hombre habría sido intoxicado, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.
El robo y la fuga
Mientras la víctima permanecía inconsciente, la mujer habría aprovechado la situación para sustraer distintos elementos del domicilio. Las cámaras de seguridad la captaron horas más tarde, alrededor de las 3.30 de la madrugada, saliendo del edificio con una mochila, bolsos y una valija.
Poco después, permaneció varios minutos en la vereda del lugar hasta que un vehículo la pasó a buscar, concretando así la huida con las pertenencias robadas.
El hombre se despertó recién al día siguiente con síntomas compatibles con intoxicación y debió recibir asistencia médica. Posteriormente constató el faltante de objetos de valor y realizó la denuncia que dio inicio a la investigación.
La investigación y la detención
La causa quedó en manos de la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que reunió pruebas suficientes para identificar a la sospechosa. Con la autorización del Juzgado de Garantías N° 1, en la madrugada de este miércoles se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Ezeiza, donde finalmente fue detenida.
Fuentes del caso confirmaron que la mujer se encontraba con licencia psiquiátrica al momento del operativo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, relojes de alta gama, perfumes, valijas, llaves y otros elementos que podrían estar vinculados a la causa.
Una agente bajo investigación
La detenida continúa a disposición de la Justicia mientras se profundiza la investigación. Los investigadores no descartan que la mujer pueda integrar una red de robos bajo la modalidad conocida como “viudas negras”, aunque esa hipótesis aún se encuentra en análisis.