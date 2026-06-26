Seguridad

Quién es “Lucía”, la policía de la PSA acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue detenida en Quilmes, acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años al que habría conocido a través de una aplicación de citas. La Justicia investiga si integra una red dedicada a este tipo de robos.

Quién es “Lucía”, la policía de la PSA acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años
Quién es “Lucía”, la policía de la PSA acusada de actuar como “viuda negra” y desvalijar a un hombre de 64 años
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una agente de la PSA de 31 años fue detenida en Ezeiza acusada de drogar y robar a un hombre de 64 años en Quilmes tras una cita concertada por una app para sustraerle sus bienes.
  • Tras investigar dos meses, se determinó que la mujer intoxicó a la víctima en su hogar y huyó con bolsos de valor. Al ser detenida, se encontraba bajo licencia psiquiátrica.
  • La detenida quedó a disposición de la Justicia tras secuestrarse bienes de lujo. La investigación busca determinar si la mujer integra una red delictiva de "viudas negras".
Resumen generado con IA

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 31 años fue detenida en las últimas horas, acusada de haber actuado como “viuda negra” en un violento robo ocurrido en el partido bonaerense de Quilmes. La mujer, identificada en la investigación como “Lucía”, es señalada por haber engañado a un hombre de 64 años al que habría drogado para luego sustraerle objetos de valor en su vivienda.

La detención fue realizada por efectivos de la Policía bonaerense tras una investigación que se extendió durante dos meses y que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, rastros digitales y el seguimiento de una serie de denuncias que permitieron reconstruir el hecho.

La "viuda negra" de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

La viuda negra de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

Un encuentro a través de una app de citas

Según la causa, todo comenzó el 26 de abril cuando la víctima conoció a la mujer a través de una aplicación de citas. Tras intercambiar mensajes durante algunos días, ambos acordaron encontrarse en persona. El vínculo inicial derivó en una salida que incluyó una cena en un restaurante de la zona y, posteriormente, el traslado al departamento del hombre.

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron el ingreso al edificio cerca de la 1 de la madrugada. Minutos después, ya en el interior del domicilio, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas. De acuerdo a la investigación, en ese momento el hombre habría sido intoxicado, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

El robo y la fuga

Mientras la víctima permanecía inconsciente, la mujer habría aprovechado la situación para sustraer distintos elementos del domicilio. Las cámaras de seguridad la captaron horas más tarde, alrededor de las 3.30 de la madrugada, saliendo del edificio con una mochila, bolsos y una valija.

Poco después, permaneció varios minutos en la vereda del lugar hasta que un vehículo la pasó a buscar, concretando así la huida con las pertenencias robadas.

El hombre se despertó recién al día siguiente con síntomas compatibles con intoxicación y debió recibir asistencia médica. Posteriormente constató el faltante de objetos de valor y realizó la denuncia que dio inicio a la investigación.

La investigación y la detención

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que reunió pruebas suficientes para identificar a la sospechosa. Con la autorización del Juzgado de Garantías N° 1, en la madrugada de este miércoles se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Ezeiza, donde finalmente fue detenida.

Fuentes del caso confirmaron que la mujer se encontraba con licencia psiquiátrica al momento del operativo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, relojes de alta gama, perfumes, valijas, llaves y otros elementos que podrían estar vinculados a la causa.

Una agente bajo investigación

La detenida continúa a disposición de la Justicia mientras se profundiza la investigación. Los investigadores no descartan que la mujer pueda integrar una red de robos bajo la modalidad conocida como “viudas negras”, aunque esa hipótesis aún se encuentra en análisis.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
2

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
3

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
4

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?
5

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
2

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
3

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
4

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos
5

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Más Noticias
La viuda negra de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

La "viuda negra" de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual

El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Comentarios