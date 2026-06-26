Política

Acevedo alertó por el ajuste en la Dirección Nacional de Vialidad

Con críticas al ajuste nacional, el Parlamento del Norte avanzó en una agenda común.

SESIÓN PLENARIA. Acevedo encabeza la delegación tucumana.
SESIÓN PLENARIA. Acevedo encabeza la delegación tucumana.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El 25 de junio, el vicegobernador Miguel Acevedo alertó en Santiago del Estero sobre el fuerte ajuste en Vialidad Nacional y la coparticipación que afecta al Norte Grande.
  • Las delegaciones provinciales de Vialidad operan con solo el 25% de su presupuesto asignado, lo que deteriora la red vial tras la histórica pérdida del sistema ferroviario.
  • Las diez provincias buscan articular una agenda común en producción, energía y seguridad para fortalecer su peso político regional y frenar el deterioro de la economía local.
Resumen generado con IA

El vicegobernador Miguel Acevedo encabeza la participación tucumana de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrollará mañana en Santiago del Estero. El presidente de la Cámara participó ayer de la reunión de la Mesa Ejecutiva del organismo y expresó una fuerte preocupación por la situación de la infraestructura nacional y la caída de los recursos coparticipables.

El foco político estuvo puesto en la situación de la Dirección Nacional de Vialidad. Acevedo advirtió que, aunque se dejó sin efecto la iniciativa de disolver el organismo, persiste un fuerte proceso de desfinanciamiento. Según explicó, las delegaciones provinciales de Vialidad Nacional informaron que actualmente disponen de apenas el 25% del presupuesto asignado, sin contemplar los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

“El Norte Grande ya sufrió la pérdida de una forma de transporte como fueron los ferrocarriles y ahora están deteriorando la red vial”, sostuvo el vicegobernador, quien consideró que la situación compromete la competitividad y el desarrollo productivo de la región.

Acevedo también respaldó el reclamo que los gobernadores del Norte Grande mantienen ante la Nación por la disminución de la coparticipación federal. “La caída está siendo muy importante y eso se refleja no sólo en una provincia, sino en toda la región”, afirmó. En ese contexto, destacó la incorporación a la reunión de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, presidenta del Foro Permanente de Vicegobernadores (Fovira).

El ex ministro del Interior en la gestión anterior advirtió además sobre el retroceso de la actividad económica. “Se está deteriorando la industria nacional y queremos reflotar nuestras industrias regionales. Sin trabajo no podemos pensar en desarrollo; sin producción no hay crecimiento”, expresó.

Mientras tanto, los legisladores participaron de las reuniones de las comisiones temáticas del Parlamento, donde avanzaron en dictámenes e iniciativas comunes con representantes de las 10 provincias.

Bioeconomía

Entre los proyectos destacados figuró la propuesta impulsada por la radical Silvia Elías de Pérez para promover la bioeconomía como política estratégica del Norte Grande; el trabajo encabezado por Gabriel Yedlin sobre salud mental, integración sanitaria regional y defensa del financiamiento del sistema de salud; y las iniciativas presentadas por el radical Agustín Romano Norri para fortalecer la seguridad hídrica y el desarrollo de energías renovables.

También sobresalió el proyecto de la peronista Nancy Bulacio para crear un sistema regional de alerta inmediata entre las provincias del Norte Grande ante denuncias vinculadas con la desaparición de niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer la coordinación en el marco de la Alerta Sofía.

Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse destacó la importancia del trabajo conjunto entre las diez provincias para impulsar una agenda común sobre producción, energía, seguridad vial y desarrollo regional, al remarcar el peso político que representa la actuación coordinada del bloque parlamentario.

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