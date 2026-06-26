Acevedo alertó por el ajuste en la Dirección Nacional de Vialidad

Acevedo también respaldó el reclamo que los gobernadores del Norte Grande mantienen ante la Nación por la disminución de la coparticipación federal. “La caída está siendo muy importante y eso se refleja no sólo en una provincia, sino en toda la región”, afirmó. En ese contexto, destacó la incorporación a la reunión de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, presidenta del Foro Permanente de Vicegobernadores (Fovira).