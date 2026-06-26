Tucumano campeón del mundo de básquet: festejó “a lo Messi” y levantó la copa en Hungría
Gabriel Salazar, de 27 años, es el único representante de Tucumán en la Selección argentina de básquet para atletas con síndrome de Down. El joven de Tafí Viejo se consagró en Körmend, tras un recorrido marcado por el deporte y el apoyo familiar.
Resumen para apurados
- El tucumano Gabriel Salazar se consagró campeón mundial de básquet para atletas con síndrome de Down con la Selección argentina tras vencer a Turquía en Hungría en junio.
- El jugador de Tafí Viejo se inició en el club Estudiantes. El equipo argentino logró el título invicto tras una dura final, bajo un régimen de entrenamiento de alto rendimiento.
- El logro fomenta la inclusión deportiva. Su familia proyecta crear un equipo de básquet adaptado en Tucumán para sumar oportunidades a más atletas con síndrome de Down.
Con la medalla colgada al cuello y todavía con la emoción fresca del viaje, Gabriel Salazar volvió a Tucumán después de consagrarse campeón del mundo en Hungría con la Selección argentina de básquet para atletas con síndrome de Down. El jugador de 27 años es de Tafí Viejo y fue el único representante de la provincia en un plantel que se quedó con el título de manera invicta en Körmend, tras una final ajustada ante Turquía.
Tímido frente al grabador, Gabriel apenas sonríe cuando recuerda el festejo. La réplica del gesto de Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022, durante la ceremonia de premiación, quedó como una de las postales más especiales del viaje. Quien pone en palabras lo que significó esa experiencia es su madre, Nancy Urquiza, que lo acompañó en Hungría. “Es una emoción muy grande, algo indescriptible”, dice todavía conmovida. En diálogo con LA GACETA, repasa el recorrido de su hijo entre viajes, concentraciones y una rutina deportiva de alto rendimiento que lo llevó a competir al máximo nivel. Más allá del título, destaca el camino de una familia que encontró en el deporte una herramienta de crecimiento.
El recuerdo de una final “muy sufrida y muy argentina”
El plantel argentino viajó el 12 de junio y regresó el 21, con la competencia desarrollada entre el 14 y el 20. Durante esos días se alojaron en un hotel spa en Körmend, una ciudad húngara con fuerte tradición basquetbolística. “En la concentración tenían horarios de comida, de entrenamiento, todo muy organizado. El día que ganaron les dieron el permitido de comer lo que quisieran, pero el resto del tiempo era como cualquier deportista de alto rendimiento”, explicó Urquiza. El equipo estuvo bajo la conducción de cuatro entrenadores y vivió una rutina exigente, similar a la de cualquier selección de alto rendimiento. “Juegan con el aro como corresponde para la edad de ellos, les cobran la falta como en cualquier partido convencional”, remarcó Urquiza.
La final frente a Turquía fue, según la familia, uno de los momentos más intensos del torneo. "Fue durísimo, muy sufrido, muy argentino. No estaba definido hasta el final: con un triple se podía dar vuelta todo", recordó Nancy. El desenlace terminó con la consagración del equipo nacional y un festejo que tuvo una referencia especial para la familia. "Hicieron algo como Messi en el Mundial 2022. Después hubo una ceremonia que fue muy linda y emocionante", contó.
El club de Estudiantes, el punto de partida
Hoy Gabriel está federado en la Fadasd, la federación de atletas con síndrome de Down, que reúne distintas disciplinas -tenis, natación, atletismo, judo- bajo las mismas reglas que el deporte convencional. Pero su recorrido empezó en el club Estudiantes de Tucumán, donde se incorporó al básquet en sus primeros años. "Con mucho amor lo recibieron en el club. Era el único chico con síndrome de Down en ese momento", explicó su madre.
En la familia Salazar, el deporte estuvo siempre presente. Nancy recordó que la búsqueda inicial fue encontrar una actividad que acompañara el crecimiento de su hijo. "No era tanto el fútbol, porque a él no le gusta mucho. El básquet apareció como una opción y después se volvió parte de su vida", señaló. Gabriel también sumó experiencias en otros deportes: rugby inclusivo en Los Tarcos y participación en equipos de básquet adaptado en la provincia.
Más adelante, llegó una convocatoria que cambió su recorrido. "En 2023 participó de una concentración con más de 300 chicos y quedó seleccionado. Después vino el primer torneo internacional en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo", detalló. Desde entonces, Gabriel viaja solo a las concentraciones en distintas provincias, acompañado ahora por su entrenador, Lucas Vega.
"Para mí la discapacidad no existe"
Para Urquiza, el título mundial es una parte más de un recorrido más amplio que excede lo deportivo. Sobre la mirada social hacia la discapacidad, fue contundente: "Para mí la palabra discapacidad no existe. Discapacitados somos todos, porque no sabemos hacer todas las cosas: yo no puedo pilotear un avión, pero puedo hacer otras cosas, igual que cualquier persona". Y sumó: "Aún en 2026 veo miradas distintas a mi hijo en la calle, me sorprende que en estos tiempos todavía pase eso", lamentó.
Urquiza también habló de un proyecto que quedó en pausa: la posibilidad de armar un equipo de básquet exclusivamente para atletas con síndrome de Down en Tucumán, que permita sumar más representantes provinciales al certamen nacional. El intento no encontró el apoyo necesario, algo que la familia interpreta más como desinformación que como mala intención. "No nos quedamos ahí. Los profes nos dijeron que tratemos de armar algo en Tucumán, así que la idea sigue abierta", contó.
¿Dónde guardará el trofeo? En ningún lado. "Por ahora la tiene colgada en el cuello. Creo que va a ser así por un largo tiempo", se rie Urquiza.