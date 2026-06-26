Tucumano campeón del mundo de básquet: festejó “a lo Messi” y levantó la copa en Hungría

El recuerdo de una final “muy sufrida y muy argentina”

El plantel argentino viajó el 12 de junio y regresó el 21, con la competencia desarrollada entre el 14 y el 20. Durante esos días se alojaron en un hotel spa en Körmend, una ciudad húngara con fuerte tradición basquetbolística. “En la concentración tenían horarios de comida, de entrenamiento, todo muy organizado. El día que ganaron les dieron el permitido de comer lo que quisieran, pero el resto del tiempo era como cualquier deportista de alto rendimiento”, explicó Urquiza. El equipo estuvo bajo la conducción de cuatro entrenadores y vivió una rutina exigente, similar a la de cualquier selección de alto rendimiento. “Juegan con el aro como corresponde para la edad de ellos, les cobran la falta como en cualquier partido convencional”, remarcó Urquiza.