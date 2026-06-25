Scaloni prepara una rotación en Argentina para enfrentar a Jordania: quiénes jugarían y qué pasará con Messi

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni planea rotar el equipo de Argentina ante Jordania este sábado en Dallas para cuidar el físico de los jugadores tras asegurar la clasificación al Mundial 2026.
- Luego de vencer a Argelia y Austria, el DT probó cambios que incluyen a Paredes y Álvarez, mientras evalúa si Lionel Messi, goleador del equipo, iniciará como suplente.
- Esta estrategia refleja la madurez de la Selección para regular cargas de cara a la fase eliminatoria, priorizando el estado físico del plantel para el resto del torneo.
En el búnker de la Selección ya casi nadie habla de Jordania como un objetivo. Se habla de Jordania como un paso más. Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es.
Después de las victorias sobre Argelia y Austria, Argentina llegó al punto del Mundial en el que el desafío deja de ser clasificar y pasa a ser administrar. Administrar energías, cargas físicas, minutos, y un plantel que pretende llegar lo más entero posible a los cruces eliminatorios.
Eso fue exactamente lo que dejó entrever Lionel Scaloni durante la jornada de entrenamiento en el Compass Minerals Center.
Mientras el plantel trabajó bajo una mañana agradable en Kansas City, el entrenador comenzó a probar un equipo con varios cambios respecto del que venció a Austria. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Julián Álvarez aparecen con muchas posibilidades de ser titulares frente a Jordania, en un partido que marcaría el descanso de buena parte de los habituales titulares. La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi.
El capitán atraviesa un momento extraordinario. Lleva convertidos los cinco goles de Argentina en el Mundial y volvió a demostrar que, incluso administrando esfuerzos, continúa siendo el futbolista que cambia cualquier partido. Justamente por eso aparece el gran interrogante.
¿Vale la pena exigirlo desde el inicio cuando la clasificación está prácticamente asegurada? ¿O resulta más conveniente preservarlo pensando en lo que viene? La decisión todavía no está tomada. Scaloni mantiene la duda entre incluirlo desde el arranque o darle descanso y utilizarlo sólo si el desarrollo del partido lo requiere. Sin embargo eso no sería una decisión menor.
Porque si algo dejó este comienzo de Mundial es que la Selección aprendió a pensar a largo plazo. En Qatar 2022 cada partido parecía una final, mientras que en este torneo, Argentina transmite la sensación de saber exactamente cuándo acelerar y cuándo levantar el pie del acelerador.
También por eso las rotaciones aparecen como una consecuencia lógica y no como una obligación. El cuerpo técnico entiende que el verdadero Mundial empezará dentro de unos días, y pretende llegar con todos los futbolistas disponibles.
La agenda seguirá este viernes. El plantel volverá a entrenarse a partir de las 10.30 (hora de Kansas City) y, una vez finalizada la práctica, almorzará y abordará el vuelo rumbo a Dallas, en donde este sábado afrontará el último compromiso de la fase de grupos.
Será apenas un viaje de un par de horas. Después, como ocurrió tras el partido contra Austria, la Selección volverá otra vez a Kansas City. Porque aquí, lejos del ruido y de las grandes ciudades, Scaloni encontró algo más que un lugar para concentrar. Encontró el refugio ideal para construir otro Mundial.