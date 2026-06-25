Scaloni prepara una rotación en Argentina para enfrentar a Jordania: quiénes jugarían y qué pasará con Messi

Mientras el plantel trabajó bajo una mañana agradable en Kansas City, el entrenador comenzó a probar un equipo con varios cambios respecto del que venció a Austria. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Julián Álvarez aparecen con muchas posibilidades de ser titulares frente a Jordania, en un partido que marcaría el descanso de buena parte de los habituales titulares. La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi.