La Economía del Conocimiento se posiciona en el podio exportador argentino

Los servicios basados en el Conocimiento -es decir, la venta al mundo de talento, innovación y trabajo intelectual sin necesidad de exportar bienes físicos- totalizaron los U$S 10.085 millones anualizados. Ese dato surge de los registros a marzo pasado por Argencon, la entidad que representa a las principales empresas de la Economía del Conocimiento en la Argentina. De esta manera, indica la entidad, las exportaciones del sector alcanzaron el valor más alto de su historia. La cifra representa un crecimiento interanual del 11,7% y consolida a la Economía del Conocimiento como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía, además de posicionarla entre las principales fuentes de generación de divisas de Argentina.