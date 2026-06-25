La Economía del Conocimiento se posiciona en el podio exportador argentino

Resumen para apurados
- En marzo, las exportaciones de la economía del conocimiento en Argentina superaron los U$S 10.000 millones anuales por la alta demanda de servicios y talento global.
- Con un crecimiento interanual del 11,7%, el logro fue impulsado por servicios profesionales (63,7% del total) y el avance de los servicios informáticos y software.
- La actividad se consolida como fuente clave de divisas y empleo de calidad, proyectando expandir su presencia global y capitalizar los avances de la inteligencia artificial.
Los servicios basados en el Conocimiento -es decir, la venta al mundo de talento, innovación y trabajo intelectual sin necesidad de exportar bienes físicos- totalizaron los U$S 10.085 millones anualizados. Ese dato surge de los registros a marzo pasado por Argencon, la entidad que representa a las principales empresas de la Economía del Conocimiento en la Argentina. De esta manera, indica la entidad, las exportaciones del sector alcanzaron el valor más alto de su historia. La cifra representa un crecimiento interanual del 11,7% y consolida a la Economía del Conocimiento como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía, además de posicionarla entre las principales fuentes de generación de divisas de Argentina.
El desempeño estuvo impulsado por todos los segmentos que integran la actividad. Los Servicios Profesionales -que incluyen áreas como contabilidad, ingeniería, diseño, marketing y servicios legales prestados desde Argentina a clientes internacionales- alcanzaron casi U$S 6.500 millones y representaron el 63,7% del total exportado.
Por su parte, los Servicios Informáticos -que abarcan desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico- se encuentran muy cerca de superar la marca de los U$S 3.000 millones en exportaciones y continúan consolidándose como uno de los principales verticales de crecimiento del sector.
“Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los U$S 10.000 millones en exportaciones confirma la capacidad de Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos. Un mundo cada vez competitivo, acelerado por la difusión de la IA generativa, es un escenario que puede implicar desafíos, pero también múltiples oportunidades, las cuales Argentina muestra capacidad para capitalizar”, afirmó Sebastian Mocorrea, presidente de Argencon.
“El sector ha demostrado una notable resiliencia y una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de dos décadas, más allá de los distintos ciclos económicos. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para seguir ampliando nuestra presencia internacional, generar más empleo de calidad y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento”, destacó, por su parte, Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de Argencon.