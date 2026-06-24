El Concejo propone un estacionamiento medido inclusivo para la capital: ¿de qué se trata?

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de Tucumán derogó ayer la norma de estacionamiento medido para debatir un nuevo sistema inclusivo que ordene el tránsito y sume a los cuidacoches.
- La medida surge tras el fallo de la Corte tucumana que anuló el contrato de concesión de 2022, el cual generó polémica por otorgar el 85% de la ganancia a la empresa privada.
- El debate buscará formalizar a los cuidacoches y abaratar costos para el usuario, en el marco de reformas al transporte y al Código de Planeamiento Urbano local.
El Concejo Deliberante capitalino terminó de abrir el juego para que se discuta un nuevo sistema de estacionamiento en la ciudad. Al derogar la ordenanza que regulaba el método pago que funcionó en 2022, los ediles coincidieron en que se debe avanzar en una solución “inclusiva” que resuelva los problemas de tránsito en San Miguel de Tucumán.
Hace unos meses, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) ratificó la decisión de primera instancia y declaró nulo el contrato por la concesión del estacionamiento medido en la Capital. Y ayer, el cuerpo dejó sin efecto la Ordenanza N° 4.758 (y sus anexos), que en abril de 2015 había habilitado el llamado a licitación y los pliegos para la implementación del servicio.
LA GACETA intentó comunicarse con fuentes del área en el municipio para conocer los pasos a seguir, pero no hubo respuesta. De todos modos, en abril la intendenta Rossana Chahla había adelantado que se estaban estudiando las alternativas considerando la situación económica de la población.
En el recinto
En la sesión, el presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, aseguró que la derogación de la ordenanza “viene de la mano con tomar una decisión hacia el futuro”. Y planteó que, aunque su implementación terminó siendo controvertida, el sistema es una “buena herramienta” para ordenar el tránsito.
El líder del bloque Peronismo de la Capital, Ernesto Nagle, habló de que existe desde el Concejo un “compromiso público” de trabajar en una alternativa más integradora con los trabajadores informales, conocidos como “cuidacoches”. “Tenemos que incluir a las personas que ya vienen trabajando con esta actividad. Desde mi rol, si hay que tratar una norma, (propongo) permitir que ellos puedan trabajar en ella y lograr dignificar una actividad que se viene desarrollando, que si bien no es formal, que con el tiempo la formalicemos”, sostuvo.
El concejal Gastón Gómez (Libres del Sur) agregó que “es momento de que este cuerpo empiece a debatir en profundidad cómo vamos generando las condiciones en un marco de crisis para que la gente esté incluida y para que podamos integrar a los trabajadores de la economía popular”.
Por su parte, el radical Federico Romano Norri manifestó la necesidad de readecuar el sistema para que “verdaderamente esté legitimado por la ciudadanía y que no afecte a los intereses del usuario de manera tan onerosa”. Y pidió un análisis más riguroso de quienes se encargan del control en la vía pública. “Hay malos ejemplos de tipos que hacen uso y abuso, que de manera coercitiva terminan diciéndole a una señora ‘son $3.000, son $10.000’, y la gente termina pagando para evitar un conflicto. Es una actitud cobarde y despreciable de esos ‘trapitos’”, indicó. Resaltó, de todas maneras, que también “hay buena gente, cordial y respetuosa, que tiene el acompañamiento de los frentistas y de los ciudadanos”.
En tanto, el concejal Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical) se refirió al caos del tránsito en el casco histórico diciendo que “estacionar es una búsqueda del tesoro”. “Nos encontramos, encima, con lo paradójico de que circulamos por el centro y tenemos los carteles por las calles que dicen ‘prohibido estacionar las 24 horas’ y hay colas de autos estacionados”, señaló.
Luego el peronista Gonzalo Carrillo Leito recordó la controvertida puesta en vigencia del sistema en 2022, durante la intendencia de Germán Alfaro. “En ese momento hacíamos hincapié en que, lamentablemente, la administración municipal de ese momento otorgó a la empresa mal concesionada el 85% de la ganancia y solamente el 15% quedaba en las arcas del municipio. No era proporcionalmente positivo ese arreglo”, cuestionó.
Y el concejal Facundo Vargas Aignasse resaltó que, además de derogar la ordenanza, el Concejo presidido por Fernando Juri busca resolver la problemática del tránsito a través de medidas complementarias, como la regularización de las plataformas digitales y la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU).
El alfarista Carlos Ale, por último, reflexionó que hay temas en los que “cuando influye mucho la política, los beneficios para la gente se terminan trabando”. “Es un gran llamado de atención, y espero que en el próximo debate no volvamos a caer en esto. El estacionamiento medido es una necesidad en la ciudad y tenemos que ponernos de acuerdo para sacar la mejor ordenanza y que el Ejecutivo lleve alivio a los vecinos de una vez por todas”, desarrolló.