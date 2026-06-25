La CD de San Martín está cerca de cerrar el segundo refuerzo y oficializar otra baja del plantel

La comisión directiva de San Martín pretende seguir moviéndose con rapidez en el mercado de pases. Tras concretar la incorporación de Gabriel Carabajal, ahora las negociaciones apuntan a cerrar la llegada de un extremo, quien podría convertirse en el segundo refuerzo del ciclo de Alejandro Orfila. Según pudo saber LA GACETA, las conversaciones se encuentran muy avanzadas y existe optimismo para resolver la operación antes del fin de semana, con la intención de que el futbolista se incorpore cuanto antes a los entrenamientos.