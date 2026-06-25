La CD de San Martín está cerca de cerrar el segundo refuerzo y oficializar otra baja del plantel

Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán busca cerrar esta semana el fichaje de un extremo y la salida de Luciano Ferreira para reestructurar su plantel en la Primera Nacional.
- Tras sumar a Gabriel Carabajal y sufrir las bajas de Pons, Borasi y López, el DT Alejandro Orfila cuenta con pocas variantes ofensivas para afrontar la segunda mitad del año.
- Estas gestiones definirán el ataque del equipo para el próximo debut ante Patronato, buscando consolidar un plantel competitivo para pelear por el ascenso a Primera.
La comisión directiva de San Martín pretende seguir moviéndose con rapidez en el mercado de pases. Tras concretar la incorporación de Gabriel Carabajal, ahora las negociaciones apuntan a cerrar la llegada de un extremo, quien podría convertirse en el segundo refuerzo del ciclo de Alejandro Orfila. Según pudo saber LA GACETA, las conversaciones se encuentran muy avanzadas y existe optimismo para resolver la operación antes del fin de semana, con la intención de que el futbolista se incorpore cuanto antes a los entrenamientos.
En paralelo, la dirigencia también trabaja para concretar una nueva salida. Después de las desvinculaciones de Facundo Pons, que continuará su carrera en Coquimbo Unido de Chile, Benjamín Borasi, que seguiría en Náutico de Brasil, y Elías López, ya presentado oficialmente como nuevo jugador de Aldosivi, las últimas gestiones están centradas en acordar la rescisión de Luciano "Pupi" Ferreira, quien se perfila para transformarse en la cuarta baja del plantel durante este mercado.
El ataque, la prioridad
La necesidad de reforzar el frente ofensivo quedó expuesta tras las recientes salidas y también por el diagnóstico realizado por Orfila apenas asumió el cargo. Hoy el entrenador cuenta únicamente con Diego Diellos, Luca Arfaras y Gonzalo Rodríguez como delanteros del plantel profesional, por lo que la llegada de nuevas alternativas dejó de ser un deseo para transformarse en una necesidad.
Además, otra definición permanece abierta. La dirigencia y el cuerpo técnico deberán resolver qué sucederá con Mauro Verón y Leonel Sir, ya que la idea es que uno de los dos ocupe uno de los cupos de refuerzo disponibles.
Las próximas horas serán determinantes para terminar de darle forma al plantel. Mientras Orfila continúa preparando al equipo para el debut en la segunda rueda frente a Patronato, la dirigencia busca cerrar otra incorporación y avanzar con las últimas salidas para completar la reestructuración del grupo.