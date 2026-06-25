La Escuela de Liderazgo del Norte Argentino propone una desconexión de las rutinas

Milagro Correa García no puedo ocultar su entusiasmo cuando habla de la Escuela de Liderazgo del Norte Argentino (ELNA), que mañana, el sábado y el domingo desarrollará en San Javier el tema liderazgo del norte y ELNA impacta. “Uno debe pasar al menos una vez al año por esta experiencia inmersiva”, afirma en la entrevista que concedió a LGPlay para contar detalles del encuentro.
“Es una experiencia en la cual los participantes se quedan a dormir; los recibe un equipazo de 80 personas, que pasaron de ser participantes de escuelas anteriores a organizarlas. Durante tres días se quedan a dormir, a convivir, y pasan un montón de cosas, desde muchas actividades; charlas con speaker espectaculares -que son una sorpresa-. Soy la cara visible, pero somos un montón”, indicó.
Contó que estas escuelas nacieron hace 12 años y que generaron un impacto sostenido en Tucumán. “Nuestro sueño era que las cosas sean más sencillas en la transformación”, resumió. Explicó que la participación implica una desconexión del afuera y una conexión con lo que está pasando adentro, con todo el aprendizaje que se imparte. A eso se suma el intercambio con una diversidad enorme de participantes y, sobre todo, una red de contactos: “Ahí está el mayor impacto de esta experiencia”.
Espacio de pausa
Correa García remarcó la necesidad de darse ese espacio de pausa. “Me parece súper necesario hoy poder hacerlo, y también es salud”, señaló. Quienes participan se llevan herramientas y una inspiración que excede el fin de semana. Ella es un ejemplo: fue fundadora de ELNA, y luego creó una agencia de innovación social. “Y así como mi caso hay un montón”, remarcó.
Vinculó además el boom de la inteligencia artificial (IA) con la necesidad de fortalecer las habilidades blandas. “Para hacer que las cosas sean más fáciles con la IA nos está haciendo falta entrenar mejor nuestras habilidades blandas, que son potenciadoras”, explicó. Y agregó que ese entrenamiento impacta, luego, en el metro cuadrado de cada uno; para la toma de decisiones dentro de la familia, de la oficina, de la empresa.
Aún quedan cupos, y hasta el viernes hay tiempo para inscribirse. Arranca ese día por la tarde y cierra el domingo. Pueden anotarse en la cuenta de Instagram @Elna.Fundacion. La inscripción incluye las comidas, el hospedaje y los materiales.