La Escuela de Liderazgo del Norte Argentino propone una desconexión de las rutinas

Contó que estas escuelas nacieron hace 12 años y que generaron un impacto sostenido en Tucumán. “Nuestro sueño era que las cosas sean más sencillas en la transformación”, resumió. Explicó que la participación implica una desconexión del afuera y una conexión con lo que está pasando adentro, con todo el aprendizaje que se imparte. A eso se suma el intercambio con una diversidad enorme de participantes y, sobre todo, una red de contactos: “Ahí está el mayor impacto de esta experiencia”.