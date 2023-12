Viniste a este mundo con un propósito, ¿qué huella vas a dejar?

“Cuando me invitan a dar un workshop en el ELNA, suelo quedarme más tiempo del que necesito, porque siento que es un espacio súper nutritivo, comparto cinco días con personas que están soñando y pensando en como cambiar el mundo. Me voy de allí distinta de como llegué. No es común encontrar espacios que reúnan a personas que están pensando en cómo ser mejores, cómo aportar a la comunidad en la que intervienen, qué hacer para lograr un mundo mejor. Personas con sensibilidad, que piensan en el otro, en el ambiente, y se transforman.”