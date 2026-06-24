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Corte de agua en Barrio Sur: repararán una válvula dañada y habrá baja presión en la zona

Terceros rompieron por segunda vez la válvula hidrante de agua potable instalada en Av. Sáenz Peña y Lavalle

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SUR: alguien dañó una válvula.
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SUR: alguien dañó una válvula.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La empresa SAT reparará este miércoles una válvula dañada por terceros en Barrio Sur, Tucumán, lo que provocará cortes y baja presión en el suministro de agua potable.
  • Se trata de la segunda rotura del hidrante en Sáenz Peña y Lavalle; la primera fue causada por una contratista municipal, pero se desconoce al autor del nuevo daño.
  • Los trabajos afectarán temporalmente el servicio, por lo que la SAT solicitó a los vecinos realizar un uso racional del agua hasta que se normalice el suministro.
Resumen generado con IA

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que este miércoles se realizarán trabajos de reparación en una válvula hidrante de agua potable ubicada en la intersección de avenida Sáenz Peña y Lavalle, en Barrio Sur, luego de que la infraestructura fuera dañada por segunda vez.

Según detalló la empresa, la primera rotura fue provocada por la empresa Calleri, contratista de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En esta oportunidad, la SAT indicó que se desconoce quién ocasionó el nuevo daño.

Como consecuencia de las tareas de reparación, mañana a primera hora se interrumpirá el servicio de agua potable en el sector afectado, lo que generará baja presión en toda la zona mencionada.

Desde la empresa prestadora lamentaron los inconvenientes ocasionados a los usuarios y señalaron que los problemas son consecuencia de daños provocados por terceros.

Asimismo, solicitaron comprensión a los vecinos mientras el personal técnico trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La SAT recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua durante el período de reparación hasta que el suministro vuelva a la normalidad.

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