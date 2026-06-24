DeportesSan Martín de Tucumán

El mercado se acelera en San Martín: el segundo refuerzo está cerca y una posible baja toma fuerza

El equipo completó una nueva jornada de trabajo y las próximas horas aparecen como determinantes para resolver varios frentes abiertos.

PREPARACIÓN. Orfila ajustó conceptos tácticos durante el entrenamiento realizado en La Rinconada Camp de Yerba Buena.
PREPARACIÓN. Orfila ajustó conceptos tácticos durante el entrenamiento realizado en La Rinconada Camp de Yerba Buena.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán acelera esta semana las gestiones en el mercado de pases local para incorporar su segundo refuerzo y encarar con éxito la segunda ronda del torneo.
  • Tras sumar a Carabajal, la dirigencia negocia por un extremo y define la continuidad del delantero Mauro Verón, mientras Godoy Cruz se interesa en el defensor Lucas Diarte.
  • Estas decisiones definirán el perfil futbolístico del equipo de Orfila, que busca consolidar su ataque y defensa para pelear el ascenso en la etapa decisiva del campeonato.
Resumen generado con IA

Mientras Alejandro Orfila continúa elevando la exigencia física y futbolística del plantel, la dirigencia de San Martín acelera las gestiones para reforzar un equipo que necesita reaccionar en la segunda rueda. El “Santo” completó una nueva jornada de trabajo en triple turno, con los dos primeros bloques desarrollados en el Complejo Natalio Mirkin y el tercero en La Rinconada Camp, en Yerba Buena, donde el cuerpo técnico profundizó las tareas técnico-tácticas. Sin embargo, más allá de los trabajos en el campo de juego, la principal expectativa sigue estando puesta en el mercado de pases.

Después de oficializar la llegada de Gabriel Carabajal, en Bolívar y Pellegrini no se detuvieron las negociaciones. Según pudo saber LA GACETA, la comisión directiva mantiene conversaciones muy avanzadas con un extremo, que podría convertirse en el segundo refuerzo del ciclo Orfila. Si bien todavía no trascendió ni el nombre del futbolista ni el club de procedencia, las charlas evolucionaron favorablemente y existe optimismo para cerrar la operación antes del fin de semana.

Mientras tanto, otro de los temas que ocupa buena parte de las reuniones entre dirigentes y cuerpo técnico pasa por la conformación del ataque.

En ese sentido, la intención es definir cuál de los dos centrodelanteros, Mauro Verón o Leonel Sir, será inscripto para integrar el plantel profesional durante la segunda parte del torneo.

Ambos aparecen como alternativas válidas y la decisión todavía permanece abierta.

Dos delanteros, un lugar

El caso de Verón despertó especial interés en los primeros días de trabajo de Orfila. El delantero regresó tras su préstamo en Managua FC de Nicaragua y se entrenó a la par del grupo durante las últimas prácticas, un detalle que llamó la atención. Su rendimiento en el fútbol centroamericano fue más que destacado: disputó 43 partidos, convirtió 18 goles y repartió cinco asistencias, números que sorprendieron al nuevo cuerpo técnico y que hacen que, por ahora, su continuidad no esté descartada.

Sir, por su parte, tampoco pierde terreno. El atacante del plantel de Primera de la Liga Tucumana fue convocado por primera vez para integrar la delegación que enfrentó a Banfield por los 16avos de final de la Copa Argentina y atraviesa un gran presente como goleador del torneo doméstico. 

¿Una posible baja?

Además de las incorporaciones, el mercado de pases también podría traer movimientos en sentido contrario. Lucas Diarte es seguido de cerca por Godoy Cruz, club que actualmente es dirigido por Pablo De Muner. El entrenador conoce muy bien al lateral izquierdo, ya que lo dirigió tanto en San Martín como durante su paso por Melgar de Perú. Si bien por el momento no existe una oferta formal, el interés del “Tomba” es concreto y su situación podría tener novedades en los próximos días.

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