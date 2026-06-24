El mercado se acelera en San Martín: el segundo refuerzo está cerca y una posible baja toma fuerza

Mientras Alejandro Orfila continúa elevando la exigencia física y futbolística del plantel, la dirigencia de San Martín acelera las gestiones para reforzar un equipo que necesita reaccionar en la segunda rueda. El “Santo” completó una nueva jornada de trabajo en triple turno, con los dos primeros bloques desarrollados en el Complejo Natalio Mirkin y el tercero en La Rinconada Camp, en Yerba Buena, donde el cuerpo técnico profundizó las tareas técnico-tácticas. Sin embargo, más allá de los trabajos en el campo de juego, la principal expectativa sigue estando puesta en el mercado de pases.