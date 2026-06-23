Moratoria y "Pasaporte Monumental": las dos grandes novedades de la nueva campaña de socios de Atlético Tucumán

Los trámites para asociarse o pagar cuotas pueden realizarse a través de la web y la aplicación oficial del club. En tanto, la moratoria y el programa de preventas deberán gestionarse de manera presencial en las oficinas de socios del estadio José Fierro, (25 de Mayo 1351) de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 13.