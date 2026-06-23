Moratoria y "Pasaporte Monumental": las dos grandes novedades de la nueva campaña de socios de Atlético Tucumán
El club fijó la cuota mensual en $35.000 y lanzó un plan especial de regularización por año adeudado para no perder la antigüedad. Además, implementó abonos por cinco y 10 años para congelar precios y asegurar plateas en el José Fierro.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán lanzó en Tucumán su campaña de socios para el torneo Clausura con el fin de recuperar afiliados y asegurar ingresos mediante planes de pago y abonos de largo plazo.
- El club fijó la cuota en $35.000 e implementó la moratoria para saldar deudas sin perder antigüedad, y el pasaporte para congelar precios de plateas por hasta diez años.
- Esta iniciativa busca asegurar la estabilidad financiera del club a largo plazo y consolidar el acompañamiento de la hinchada en el José Fierro durante los próximos años.
Atlético Tucumán presentó oficialmente su nueva campaña de socios de cara al inicio del torneo Clausura, previsto para fines de julio. La propuesta busca fortalecer el vínculo con los asociados mediante beneficios exclusivos y dos novedades destacadas: la “Moratoria 2026” y el “Pasaporte Monumental”.
La cuota social mensual se mantiene en $35.000, mientras que el abono semestral (julio-octubre) costará $180.000 para mayores y $140.000 para menores de 14 años. Los socios con cuota al día tendrán acceso sin cargo a las tribunas Laprida, Caro y Reartez durante todos los partidos del Clausura, además de prioridad y descuentos para adquirir plateas y entradas preferenciales.
También podrán utilizar el complejo José Salmoiraghi, acceder a promociones del Club LA GACETA, y participar en experiencias organizadas por la Liga Profesional, como “Niños Escoltas” y el torneo de penales “Argentina Patea”.
Moratoria 2026
Con el objetivo de reincorporar a quienes dejaron de pagar entre 2020 y 2025, el club lanzó un plan de regularización que establece una tarifa fija de $50.000 por cada año adeudado, independientemente de la cantidad de meses pendientes.
La principal ventaja es que el socio conserva su antigüedad, condición necesaria para votar en asambleas, participar en elecciones y acceder a la categoría de “Socio Vitalicio”. Para adherirse, será obligatorio tener al día la cuota social correspondiente a 2026.
Pasaporte Monumental
La segunda gran novedad es un sistema que permite asegurar una platea en el estadio Monumental José Fierro y congelar el valor de la cuota social durante varios años.
El programa ofrece dos opciones: el “Lustro Monumental”, con una vigencia de cinco años y un costo de $2.500.000, y la “Década Monumental”, que garantiza el beneficio por diez años mediante un pago único de $4.000.000.
Los trámites para asociarse o pagar cuotas pueden realizarse a través de la web y la aplicación oficial del club. En tanto, la moratoria y el programa de preventas deberán gestionarse de manera presencial en las oficinas de socios del estadio José Fierro, (25 de Mayo 1351) de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 13.