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Santiago Kovadloff dará en Concepción una charla sobre los dilemas de la cultura argentina

El encuentro será este jueves, a partir de las 19.30, en el teatro de la Estación.

EN CONCEPCIÓN. Santiago Kovadloff charlará sobre los desafíos que enfrenta la cultura occidental.
EN CONCEPCIÓN. Santiago Kovadloff charlará sobre los desafíos que enfrenta la cultura occidental. ARCHIVO
Hace 8 Min

El destacado ensayista y poeta Santiago Kovadloff vuelve a Tucumán para encabezar un encuentro de reflexión ciudadana. La charla será este jueves 25 de junio, a partir de las 19.30, en el Teatro de la Estación de Concepción.

El autor de reconocidos libros como “El silencio primordial” y “La nueva ignorancia” disertará en la conferencia titulada “Presente y porvenir de la democracia argentina en el marco de la actualidad política mundial”.

El evento representa una oportunidad para el público de interactuar con uno de los pensadores más influyentes de la cultura nacional, quien analizará los desafíos políticos y sociales del escenario contemporáneo.

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