Santiago Kovadloff: “Tan cierto como que la Filosofía busca la verdad es que no termina de encontrarla”

La inteligencia artificial no conocerá jamás el sufrimiento, el júbilo, la angustia. No tiene ni tendrá́ acceso a la vivencia del deseo. Cuatro ingredientes constitutivos de nuestra idiosincrasia que resultan indelegables porque no son cosas que el hombre “tiene” sino fuerzas que “tienen” al hombre. No le pidamos peras al olmo y preguntémonos mejor por qué se las pedimos sin cesar. Sugiero volver a Isaías, 44:9. El hombre es un ser inconcluso. Es “en falta”. Toda vez que se pretende desconocer esta situación ontológica primordial, caemos en la idolatría, en la ideología, en la tecnolatría.