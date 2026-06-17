Flor Vigna desembarcó en OnlyFans y sorprendió con una producción inspirada en la Selección Argentina

Resumen para apurados
- La artista Flor Vigna lanzó su perfil en OnlyFans con una producción de fotos inspirada en la Selección Argentina para interactuar de forma directa con sus seguidores.
- La cantante promociona su debut con un 50% de descuento en la suscripción mensual. Previamente, la artista ya había incursionado en plataformas similares como Divasplay.
- Esta decisión consolida el perfil comercial de Vigna en la creación de contenidos y genera expectativa sobre el impacto de figuras tradicionales en plataformas de pago.
Flor Vigna volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva apuesta profesional. Después de destacarse como bailarina, actriz, cantante e incluso boxeadora, la artista anunció su desembarco en OnlyFans, una plataforma en la que buscará profundizar una faceta artística y estética que viene desarrollando desde hace años.
La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales mediante una producción fotográfica inspirada en los colores de la Selección Argentina.
“Les dejo un lanzamiento especial en mis historias”, escribió Vigna en la publicación con la que presentó oficialmente esta nueva etapa.
Las imágenes no tardaron en generar repercusión entre sus más de cinco millones de seguidores. En una de las fotografías, la artista lució un top deportivo celeste y blanco con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y las tres estrellas doradas bordadas. Con su característico cabello rojo, posó en un ambiente minimalista iluminado con luz suave, con una expresión serena y la mirada dirigida fuera de cámara.
En otra de las postales difundidas, apareció recostada sobre una cama con sábanas blancas, en una imagen de estilo relajado y cuidado estético que rápidamente se multiplicó en las redes sociales.
Una propuesta de contacto más directo
A través de su nuevo perfil, Vigna explicó cuál será el objetivo de este espacio digital. “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, escribió en la presentación de su cuenta.
Además, lanzó una promoción especial para quienes se suscriban durante los primeros días. La oferta contempla un descuento del 50% durante el primer mes. De esta manera, quienes se registren antes del 19 de junio podrán acceder al contenido por U$S 4,99 mensuales, mientras que el valor habitual de la membresía es de U$S 9,98.
Con el tono informal que suele utilizar en sus redes, la cantante agregó: “Descuentito para los primeros que entren”.
No es la primera experiencia de Vigna en plataformas de contenido exclusivo. En años anteriores también había desarrollado propuestas similares a través de Divasplay.
Expectativa entre sus seguidores
Hasta el momento, la artista publicó dos contenidos dentro de la plataforma, suficientes para despertar la curiosidad de sus seguidores y generar un importante movimiento de suscripciones durante las primeras horas.
Paralelamente, compartió en sus redes algunas de las imágenes más destacadas de su trayectoria, reforzando una identidad artística vinculada a la expresión corporal, la música y la estética visual, una faceta que ahora contará con un canal propio para quienes decidan acompañarla en esta nueva etapa.
La decisión generó una inmediata repercusión entre los usuarios, que comentaron masivamente el anuncio y destacaron el nuevo paso de la exintegrante de "Combate", quien en los últimos años consolidó su carrera como cantante y figura mediática.