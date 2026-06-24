Historias de resiliencia y compromiso: los “Messis silenciosos” de Tucumán

En Panorama Tucumano, seis historias pusieron rostro a los “Messis silenciosos” de la provincia: tucumanos que, ante el dolor, la desigualdad, la falta de oportunidades o los desafíos ambientales, decidieron pedir la pelota. Fuera del Mundial, si hiciéramos una analogía con la provincia, Tucumán muchas veces da la impresión de ser un equipo en problemas. Y en medio de eso ¿quién nos sostiene? ¿Quién se carga esta sociedad al hombro? Romina Roda habló de las adicciones como una causa nacida del dolor familiar. “El dolor es un gran maestro y muchas veces puede ser lo que nos mueve”, dijo. Santiago Villavicencio Fornaciari destacó el trabajo colectivo detrás de la donación de órganos. “Todos perdemos algún partido. El tema es cómo seguir jugando el próximo”, afirmó. También fueron parte de la entrevista efectuada en el programa de LG Play Javier Fucho, Agustina Cosentini, Benjamín Cortés y Amira Uezen Garzón, quienes contaron sus historias, y pusieron de manifiesto cómo hacen, día a día para seguir adelante con sus tareas.