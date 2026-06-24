El Gobierno debe responder con obras y resultados, no con descalificaciones

Mi artículo publicado en LA GACETA (“Tucumán: entre un Estado ausente y un Estado ineficaz”, 20/06) no estuvo dirigido contra ninguna persona en particular ni tuvo por objeto cuestionar a funcionario alguno. Fue una reflexión tangible sobre una realidad que observo, como tanta gente a diario: la falta de obras estructurales capaces de transformar la provincia, la ausencia de una planificación de largo plazo y la necesidad de contar con equipos de gobierno integrados por profesionales idóneos y específicamente preparados para las responsabilidades que le son confiadas.