Del fútbol peruano a La Ciudadela: quién es el primer refuerzo de San Martín para la segunda rueda

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó la contratación del volante Gabriel Carabajal en La Ciudadela para reforzar al plantel de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.
- El jugador de 35 años llega desde el Cusco FC de Perú, donde fue dirigido por el actual técnico de San Martín, Alejandro Orfila, quien impulsó las rápidas negociaciones.
- Con una amplia trayectoria local e internacional, Carabajal aportará experiencia y juego creativo a un equipo enfocado en pelear por el ascenso a la máxima categoría.
La primera incorporación de la era Alejandro Orfila ya es una realidad. En una negociación que avanzó con rapidez durante los últimos días, San Martín oficializó la contratación de Gabriel Carabajal, quien firmó su contrato y se transformó en el primer refuerzo del equipo de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.
El mediocampista de 35 años llega procedente de Cusco FC de Perú, club en el que compartió equipo con el actual entrenador del "Santo". Justamente, el conocimiento que Orfila tenía sobre las características del futbolista fue uno de los aspectos que impulsaron las gestiones para concretar su llegada a La Ciudadela.
ð´âªï¸ #PrimeraNacional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) June 23, 2026
Primer refuerzo ð¦ð¹
Gabriel Carabajal, mediocampista de 35 aÃ±os con Ãºltimo paso por Cusco FC, firmÃ³ su contrato y se transformÃ³ en nuevo jugador de nuestra instituciÃ³n.
â½ï¸ #VamosCiudadela pic.twitter.com/Lvjv1VRagf
La presentación se realizó en las oficinas del estadio y contó con la presencia del presidente Oscar Mirkin y del prosecretario Gerónimo García Mirkin, entre otros dirigentes, quienes acompañaron al volante durante la firma de su vínculo con la institución. De esta manera, la CD comenzó a darle forma al plantel que afrontará la segunda parte del torneo.
¿Qué le puede aportar Carabajal a San Martín?
Carabajal cuenta con una extensa carrera tanto en el fútbol argentino como en el exterior. A lo largo de su recorrido profesional pasó por Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Patronato, Unión, Argentinos Juniors, Newell's, Sarmiento y Quilmes, además de vestir las camisetas de Santos y Vasco da Gama en Brasil, Puebla de México y Cusco FC de Perú.
La llegada del cordobés responde a una de las prioridades que había planteado Orfila tras su debut frente a Temperley. Mientras el plantel continúa con los trabajos de preparación pensando en la visita a Patronato, el flamante refuerzo buscará aportar experiencia, juego y creatividad a un equipo que necesita recuperar protagonismo para volver a meterse en la pelea por el ascenso.