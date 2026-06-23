Básquetbol nacional: Tucumán recibe el Campeonato Argentino de Federaciones U11

Tucumán será escenario de una de las competencias más importantes del calendario nacional de formación deportiva. Este fin de semana se disputará la Primera Fase del Campeonato Argentino de Federaciones en la categoría U11, tanto en la rama masculina como femenina, certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) que marca el regreso de una competencia histórica para el desarrollo de jóvenes talentos en todo el país.