Básquetbol nacional: Tucumán recibe el Campeonato Argentino de Federaciones U11
La provincia será la sede del Grupo 1 de la Región NOA, reuniendo a los mejores seleccionados masculinos y femeninos de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y el combinado regional en una cita histórica para el semillero formativo.
Resumen para apurados
- Este fin de semana, Tucumán recibe el Campeonato Argentino de Federaciones U11 de básquetbol, organizado por la CAB para promover el desarrollo de jóvenes talentos nacionales.
- El torneo del NOA reúne a seleccionados de Tucumán, Santiago, Catamarca y Jujuy, disputándose en los clubes Independiente, Belgrano y Mitre en ambas ramas.
- Este certamen marca el regreso de una competencia clave para el semillero formativo, impulsando la integración y el futuro del básquetbol desde las categorías de base.
Tucumán será escenario de una de las competencias más importantes del calendario nacional de formación deportiva. Este fin de semana se disputará la Primera Fase del Campeonato Argentino de Federaciones en la categoría U11, tanto en la rama masculina como femenina, certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) que marca el regreso de una competencia histórica para el desarrollo de jóvenes talentos en todo el país.
Durante dos jornadas, la provincia reunirá a los mejores seleccionados de la Región NOA. Participarán los representativos provinciales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Región NOA.
La CAB informó que esta instancia corresponde al Grupo 1 de la Región NOA y se desarrollará simultáneamente en las ramas masculina y femenina. Cabe destacar que las federaciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y FEBAMBA no forman parte de esta etapa debido a que fueron establecidas como zonas únicas, considerando la cantidad de jugadores y jugadoras registrados oficialmente en sus respectivas jurisdicciones.
Tres escenarios para una gran competencia
Durante la jornada inaugural, los primeros tres encuentros se disputarán en las instalaciones de Belgrano, mientras que los dos partidos restantes tendrán lugar en Asociación Mitre, junto a toda la actividad femenina.
Por su parte, la rama masculina desarrollará la totalidad de sus encuentros en el Club Independiente, ubicado en calle Lavalle 560, que albergará la competencia durante ambos días.
Cronograma de partidos
La acción comenzará el sábado desde las 9 con el enfrentamiento entre Santiago del Estero y Catamarca. Más tarde será el turno de Tucumán frente a Región NOA, mientras que durante la tarde y la noche continuarán los cruces entre los distintos seleccionados participantes.
La jornada del domingo definirá las posiciones finales con una nueva serie de encuentros que culminará a las 21 con el partido entre Tucumán y Santiago del Estero, uno de los duelos más atractivos del certamen.
Entradas y acceso
La organización informó que el valor de la entrada general será de $5.000 por partido, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita.
Con la presencia de cientos de jóvenes deportistas, entrenadores, dirigentes y familias, Tucumán se prepara para vivir dos jornadas a puro básquet, en una competencia que apuesta al desarrollo, la integración y el futuro de uno de los deportes más populares del país.