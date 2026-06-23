Mundial 2026 y la salud mental en Tucumán: crece la preocupación por las apuestas online entre adolescentes
Resumen para apurados
- Autoridades de salud mental en Tucumán alertan sobre el aumento de apuestas online en adolescentes durante el Mundial 2026 debido a la fuerte publicidad de casinos digitales.
- El fenómeno se agrava con la doble pantalla y el acceso a plataformas ilegales. Los jóvenes apuestan en tiempo real desde celulares, incluso en ámbitos escolares y recreos.
- El gobierno provincial refuerza la prevención y ofrece centros de atención, mientras advierte que la detección temprana familiar será clave para frenar esta adicción creciente.
En Tucumán, profesionales de la salud mental encendieron una alerta por el crecimiento de las apuestas online, especialmente entre adolescentes y jóvenes, en un contexto marcado por el Mundial 2026 y la fuerte presencia de publicidad de casinos digitales en redes sociales y transmisiones deportivas.
Juan Zelaya Contti, director de la Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia, explicó que el fenómeno no es nuevo, pero se intensifica en este tipo de eventos masivos. “Lo que estamos viendo es la resultante de un proceso que viene desde hace tiempo. No empezó con el Mundial. Venimos trabajando desde el año pasado en consumos problemáticos en entornos digitales”, señaló a LA GACETA.
El especialista remarcó la diferencia entre el juego recreativo y el consumo problemático. “El juego es parte del desarrollo humano, sobre todo en la infancia. Pero cuando se vuelve compulsivo, cuando la persona ya no puede frenar y apuesta incluso sin la necesidad de ganar, ahí hablamos de una patología”.
En la misma línea, Juan Carlos Abad, jefe del Departamento de Adicciones del área provincial, advirtió sobre la “normalización” del fenómeno en la vida cotidiana tucumana. “Hay un bombardeo constante de publicidad en redes, transmisiones deportivas y plataformas digitales. Muchos jóvenes ya conocen sitios de apuestas sin siquiera haber ingresado, y eso genera una exposición permanente”, explicó.
La doble pantalla
Uno de los puntos de mayor preocupación es el fenómeno de la “doble pantalla”, donde los espectadores siguen los partidos del Mundial mientras realizan apuestas en tiempo real desde el celular. “Eso hoy ya ocurre también en Tucumán, incluso en ámbitos escolares, con chicos que apuestan durante los recreos”, alertó Abad.
Los especialistas señalaron además la creciente presencia de plataformas ilegales y la incorporación de dinámicas de juego en espacios cotidianos como billeteras virtuales o aplicaciones deportivas, lo que facilita el acceso temprano.
“Es importante entender que no es un problema individual aislado, sino multicausal. El consumo problemático suele venir acompañado de otras conductas adictivas”, sostuvo Zelaya Contti.
En ese sentido, advirtieron que el contexto del Mundial actúa como potenciador. “El evento deportivo funciona como disparador: se mezcla la emoción del partido, la publicidad, el consumo y la posibilidad de apostar desde el celular en cualquier momento”, agregó Abad.
En Tucumán, la Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones recordó que existen dispositivos de atención en distintos puntos de la provincia, como el servicio del Hospital Avellaneda, el Centro de Salud y otros espacios territoriales, además de dispositivos ambulatorios y de internación en casos más complejos.
También remarcaron la importancia del entorno familiar y escolar para la detección temprana. “Muchas veces el propio joven no reconoce el problema. Son los adultos cercanos quienes pueden advertir cambios de conducta”, indicaron.
Finalmente, insistieron en la necesidad de reforzar la prevención durante el Mundial 2026, en una provincia donde -según advierten- el crecimiento de las apuestas online ya se percibe como una problemática emergente que preocupa al sistema de salud mental.