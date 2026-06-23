Mundial 2026 y la salud mental en Tucumán: crece la preocupación por las apuestas online entre adolescentes

Juan Zelaya Contti, director de la Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia, explicó que el fenómeno no es nuevo, pero se intensifica en este tipo de eventos masivos. “Lo que estamos viendo es la resultante de un proceso que viene desde hace tiempo. No empezó con el Mundial. Venimos trabajando desde el año pasado en consumos problemáticos en entornos digitales”, señaló a LA GACETA.