Ola polar, viento zonda y nevadas: la mayor parte de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla este martes

Alerta por Viento Zonda y nevadas intensas en el sur

La alerta meteorológica además advierte cierta inestabilidad en las provincias del norte. En la parte de Jujuy donde no hay avisos por frío extremo, es decir en el centro y oeste de la provincia, el viento zonda marcará la jornada. Según el SMN, el área será afectada por este evento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este frente meteorológico puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa. En la parte cordillerana de Salta, la alerta es por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lo que podría generar una fuerte disminución de la claridad visual.