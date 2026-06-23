Ola polar, viento zonda y nevadas: la mayor parte de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla este martes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una alerta amarilla por una ola polar, viento zonda y nevadas en gran parte de Argentina por una masa de aire helado.
- La masa de aire polar provoca heladas históricas de hasta 0°C en el centro y norte, mientras que el noroeste sufre ráfagas de viento zonda y el sur acumula intensas nevadas.
- Este fenómeno meteorológico de contrastes extremos abre un período de estabilidad sin lluvias que afectará las condiciones climáticas y la visibilidad hasta fines de junio.
Argentina vivirá una jornada de contrastes meteorológicos. Mientras que en el norte el viento zonda marcará el pulso con su tiempo cálido y seco, al sur las precipitaciones se condensarán en nevadas de tal magnitud que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para una provincia del sur. Este escenario se enmarca en un panorama térmico más homogéneo donde la mayor parte del país se encuentra bajo advertencia por frío extremo.
El ingreso de una intensa masa de aire frío fue el detonante que acompañó el comienzo del invierno. Este fenómeno no solo provocará temperaturas que históricamente jamás se habían registrado en algunas provincias, haciendo que el termómetro llegue incluso cerca o por debajo de los 0°C, sino que además el aire polar, la escasa nubosidad y el poco viento abrirán un período de estabilidad atmosférica donde casi no se observarán lluvias más que en localidades exiguas y puntuales, escenario que se extendería hasta los últimos días de junio de 2026.
Un marcado descenso térmico en todo el territorio
Las heladas marcarán el tono por estos últimos días del mes, con una de las irrupciones de aire helado más importantes de la temporada. La masa de origen polar avanzó por gran parte del territorio nacional, generando un marcado descenso térmico que hizo elevar los avisos del Sistema de Alerta Temprana del SMN. La herramienta advirtió que todo el norte, el centro y la región cuyana se encuentran bajo aviso amarillo por temperaturas extremas en el evento frío.
14 son las provincias, incluyendo a Tucumán, que se encuentran bajo aviso por las temperaturas extremas. Comenzando por la jurisdicción más septentrional de la Argentina, se encuentran bajo alerta diversas áreas de Jujuy, que incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande, además de la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y de Tilcara.
El impacto del frío en el NOA
La provincia de Salta y sus regiones de valles y puna presentan un escenario de bajas temperaturas reflejado en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, la Puna de Los Andes y de la mencionada localidad, así como los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, sumándose también General José de San Martín junto a las regiones de la Yunga de Iruya, de Orán y de Santa Victoria.
En suelo tucumano se registra un área de cobertura muy amplia que comprende a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, junto con las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. En las áreas montañosas y de valles interprovinciales compartidos entre Tucumán y Catamarca se establecen alertas como Andalgalá y Santa María (Catamarca), así como las zonas montañosas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle, complementadas por los Valles de Santa María y de Tafí del Valle.
El mapa de las bajas temperaturas hacia el noreste
A este listado se agregan en la región de Formosa las localidades de Bermejo, Matacos y Ramón Lista, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Asimismo, las bajas temperaturas se extienden hacia la provincia del Chaco, afectando las zonas del Noroeste de Almirante Brown y Noroeste de General Güemes.
Hacia el este, en la provincia de Misiones, se encuentran bajo aviso las localidades de Eldorado e Iguazú, junto con la franja baja de General Manuel Belgrano y el sector de menor altitud de Montecarlo. Por su parte, la provincia de Corrientes presenta una amplia cobertura de alerta distribuida en distintas áreas geográficas: la zona norte incluye a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar; el sector centro-sur abarca a Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce; la costa del Paraná compromete a Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle; y la franja del río Uruguay incluye a General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.
La situación en el litoral y el centro
Finalmente, la provincia de Entre Ríos se encuentra casi en su totalidad bajo condiciones de frío extremo. Los avisos del norte provincial corresponden a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. La región centro-oeste e interior incluye a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, mientras que el sector sur completa el reporte con los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
En la provincia de Santa Fe, la alerta abarca las zonas de General Obligado, San Javier y Vera, Garay, La Capital y San Jerónimo. Las áreas limítrofes y centrales de la provincia se completan con Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, y el departamento de San Justo.
Alertas en el centro del país
Por su parte, la provincia de Córdoba presenta avisos hacia el este y centro, en las zonas de Río Primero, Río Segundo y Tercero Arriba, la zona baja de Colón y Totoral. En cuanto a las áreas montañosas, el aviso compromete a la zona serrana de Cruz del Eje, de Minas, de Pocho, de San Alberto y de San Javier, así como el sector llano de Calamuchita y de Santa María, las tierras bajas de Cruz del Eje y de Minas.
Por último, los avisos por bajas temperaturas se extienden hacia el oeste del país. En la provincia de La Rioja la alerta afecta a las localidades y departamentos de Chamical, General Belgrano y General Ocampo, de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
Alerta en la región cuyana
Hacia la región de Cuyo, la provincia de San Luis presenta condiciones extremas en sus planicies; de acuerdo con los mapas oficiales, el aviso abarca la zona baja de Ayacucho, mientras que el reporte de la fecha detalla las áreas de la zona baja de Chacabuco, zona baja de Junín y zona baja de Libertador General San Martín. En la provincia de Mendoza, la advertencia se divide entre sectores llanos y de montaña: los informes señalan a General Alvear y la zona baja de San Rafael, sumando también la zona baja de Malargüe, mientras que el reporte de alta montaña cubre la Cordillera de Malargüe y la Cordillera de San Rafael.
Por último, en la provincia de Neuquén se registran avisos generalizados que cubren valles, mesetas y cordillera. En los mapas del SMN se detallan las áreas del Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas. Para completar el panorama provincial, el informe oficial abarca toda la franja montañosa correspondiente a las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.
Alerta por Viento Zonda y nevadas intensas en el sur
La alerta meteorológica además advierte cierta inestabilidad en las provincias del norte. En la parte de Jujuy donde no hay avisos por frío extremo, es decir en el centro y oeste de la provincia, el viento zonda marcará la jornada. Según el SMN, el área será afectada por este evento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este frente meteorológico puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa. En la parte cordillerana de Salta, la alerta es por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lo que podría generar una fuerte disminución de la claridad visual.
Mientras que en el sur del país se registrarán nevadas en la provincia de Santa Cruz, principalmente en el noroeste del territorio. Las precipitaciones llegarán durante la noche de hoy y se extenderán hasta la madrugada, produciéndose un fenómeno de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en los sectores de meseta y entre 10 y 30 cm en las áreas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual.