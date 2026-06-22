"La alegría no tiene ni tendrá fin": Milei celebró la victoria de Argentina y el nuevo récord de Messi

Resumen para apurados
- El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este lunes en redes sociales el triunfo por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026 y el récord histórico de goles de Lionel Messi.
- Messi anotó un doblete y llegó a 18 goles mundialistas. Al festejo del Gobierno se sumaron figuras como Bullrich y Caputo, destacando la trascendencia del logro deportivo.
- Aunque Milei viajará a EE. UU. invitado por Donald Trump, la Casa Rosada descartó su asistencia a los partidos para priorizar una agenda laboral y de austeridad fiscal.
El presidente Javier Milei celebró este lunes la victoria por 2 a 0 de la Selección Argentina frente a Austria por la fase de grupos del Mundial 2026 y dedicó un mensaje especial a Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.
A través de sus redes sociales, el mandatario destacó tanto el triunfo del equipo nacional como la nueva marca alcanzada por el capitán argentino. “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”, escribió.
La publicación llegó poco después de la victoria albiceleste, en la que Messi marcó los dos goles del encuentro y elevó a 18 su cuenta personal en Copas del Mundo, estableciendo un nuevo récord histórico.
Los mensajes del oficialismo
La actuación del rosarino también generó repercusiones entre otros dirigentes y funcionarios del Gobierno nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó el presente del capitán argentino y remarcó la magnitud de su rendimiento. “Dos partidos, 6 goles, 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás. Vamos ARGENTINA!!!”, publicó.
Por su parte, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, compartió una fotografía vistiendo la camiseta de la Selección y levantando dos dedos, en alusión al doblete de Messi. Junto a la imagen escribió: “V para la victoria”. Luego agregó: “El mejor del mundo”, en referencia al nuevo récord conseguido por el futbolista argentino.
También se sumó a los festejos el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aprovechó la ocasión para responder a quienes lo habían cuestionado en las redes sociales luego de un mensaje publicado antes del partido.
“Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos! No les sale una, pobrecitas!!”, escribió el funcionario.
Milei no viajará al Mundial
A pesar de sus reiteradas muestras de entusiasmo por el seleccionado argentino, el Gobierno ratificó que Javier Milei no asistirá al Mundial durante su próximo viaje a los Estados Unidos.
Según anticiparon desde la Casa Rosada a TN, el Presidente fue invitado por Donald Trump a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.
La visita coincidiría con un eventual partido de Argentina por los 16avos de final, previsto para el 2 o el 3 de julio, dependiendo de la posición que ocupe el equipo en su grupo.
Sin embargo, desde el entorno presidencial descartaron una presencia en las tribunas para acompañar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
“No esperen que vaya, y no porque no le guste el fútbol”, habían señalado semanas atrás desde el Gobierno. Cerca de Milei explicaron que la decisión responde a la intención de mantener una imagen de austeridad y remarcaron que el viaje tendrá un carácter estrictamente laboral.