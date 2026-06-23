Felipe Pigna: “No es lícito usar a los próceres para decir lo que uno quiere decir en el presente”

Los próximos proyectos: el canal de Youtube y un libro de leyendas

El historiador Felipe Pigna contó a LA GACETA los proyectos que ya tiene marcha o que están próximos a ver la luz. Por un lado, está volcado de lleno a su canal de YouTube, donde lleva adelante un ciclo de entrevistas que arrancó con una nota exclusiva a Joan Manuel Serrat. “Los jueves y los sábados de cada semana hacemos un estreno en el canal; subimos programas vinculados a la historia argentina y mundial”, detalla. El canal ya superó los 100 programas, que están disponibles de manera gratuita. En paralelo, contó que está terminando un libro infantil sobre leyendas de los pueblos originarios. “Lleva una ficha introductoria de cada nación indígena, para acercarle a los chicos en las escuelas estos relatos maravillosos, de leyendas muy lindas, vinculadas a la Pachamama, a la naturaleza, al cuidado del ambiente, a la empatía”, explicó. El tomo reunirá 10 leyendas de 10 pueblos distintos, y no descarta realizar un segundo volumen. Añadió que lo asesora el antropólogo Guillermo David: “Para que tengamos una visión correcta de lo que es la historia y las tradiciones de las naciones indígenas, que son tan interesantes y de las cuales generalmente no se habla”.



