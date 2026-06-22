Frío extremo en el país: cuándo llegará el día más frío de la semana

El invierno llegó con toda su fuerza al país. Gran parte del territorio nacional registró heladas que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a advertir la alerta amarilla por el marcado descenso térmico que hizo desplomar a los 6°C los termómetros de las mínimas en el norte, a 3°C en el centro y a rozar los 0°C en el sur. Este panorama se agudizará en el avance de la semana para algunas regiones, lo que llevará a un día de marcas críticas.