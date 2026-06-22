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Frío extremo en el país: cuándo llegará el día más frío de la semana

Las proyecciones climáticas advierten un día en que las temperaturas marcarán su descenso más crítico.

Pronóstico de temperatura media para la semana del 22 al 28 de junio.
Pronóstico de temperatura media para la semana del 22 al 28 de junio. Imagen: SMN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla en Argentina por una ola de frío polar que provocará el miércoles las temperaturas más bajas de la semana.
  • El fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire polar que ya causó heladas y marcas térmicas de hasta 0°C en el sur, limitando además las lluvias en casi todo el país.
  • Se prevé que el frío extremo se consolide con fuertes heladas en las regiones pampeana, de Cuyo y el Litoral, impactando en las actividades cotidianas y productivas.
Resumen generado con IA

El invierno llegó con toda su fuerza al país. Gran parte del territorio nacional registró heladas que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a advertir la alerta amarilla por el marcado descenso térmico que hizo desplomar a los 6°C los termómetros de las mínimas en el norte, a 3°C en el centro y a rozar los 0°C en el sur. Este panorama se agudizará en el avance de la semana para algunas regiones, lo que llevará a un día de marcas críticas.

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El SMN publicó sus proyecciones en cuanto a la temperatura media en la semana del 22 de junio en el país. De acuerdo con los modelos climáticos, el panorama térmico estará marcado por medias de 0°C en las áreas cordilleranas y precordilleranas, 12°C en la parte norte central y el noreste, 8°C en el centro y menores registros en el sur, llegando hasta los 2°C y 0°C.

El impacto de la masa de aire polar

El pronóstico de frío polar se debe al ingreso de una masa de aire frío ya instalada en el país, produciendo un descenso térmico que abarca especialmente al centro y el norte del país pero que demuestra sus efectos en la mayor parte del territorio nacional. La estabilidad atmosférica por su parte también dominará el panorama, limitando el desarrollo de precipitaciones a sectores muy puntuales.

Las alertas climáticas por lluvias del SMN y tormentas se mantuvieron únicamente en el noreste y por vientos intensos en sectores cordilleranos del noroeste, aunque ambos fenómenos tendrán un alcance reducido respecto al avance del aire frío.

Cuándo será la jornada más helada en el país

De acuerdo con el reporte de Meteored, durante toda la semana se registrarán heladas en buena parte del país, pero el miércoles será la jornada más rigurosa desde el punto de vista térmico. Ese día se esperan las temperaturas mínimas más bajas del período, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo, el Litoral y gran parte del norte argentino.

El ingreso del nuevo pulso de aire polar reforzará las condiciones ya frías que predominan desde los últimos días, consolidando un ambiente muy estable y con escasa nubosidad. Estos factores favorecerán un fuerte enfriamiento durante las noches y primeras horas de la mañana.

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