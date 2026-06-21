Cerúndolo venció a Tommy Paul y conquistó el ATP 500 de Queens por primera vez
El argentino remontó un partido de tres horas frente al estadounidense y se convirtió en el primer tenista del país en conquistar el tradicional torneo sobre césped de Queen's, sumando además el primer ATP 500 de su carrera.
Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y se consagró campeón del ATP 500 de Queen's en Londres, siendo el primer argentino en lograr este histórico título sobre césped.
- El argentino remontó el partido tras perder el primer set en tres horas de juego. Este logro representa el quinto título de su carrera y su primer torneo de categoría ATP 500.
- Esta consagración demuestra su gran adaptación a una superficie históricamente esquiva para los argentinos y lo posiciona con altas expectativas de cara al inicio de Wimbledon.
Antes de la final había una certeza: Francisco Cerúndolo llegaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de tres horas de batalla sobre el césped de Londres, esa sensación se convirtió en realidad. El argentino derrotó al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4-7), 6-4 y 6-3 y se consagró campeón del ATP 500 de Queen's, uno de los torneos más tradicionales de la gira previa a Wimbledon.
El triunfo representa un hito para el tenis argentino. A los 27 años, Cerúndolo conquistó el quinto título de su carrera en el circuito principal y el primero de categoría ATP 500, además de transformarse en el primer jugador del país en levantar el trofeo en el célebre club londinense.
La final comenzó con máxima paridad. Cerúndolo logró quebrar de entrada el saque de Paul y parecía tomar el control, pero el estadounidense reaccionó sobre el cierre del set y terminó llevándose el desempate gracias a una doble falta del argentino en un momento decisivo.
Lejos de desanimarse, el porteño mantuvo la intensidad en el segundo parcial. Paul volvió a adelantarse con un quiebre, aunque empezó a sufrir con la efectividad de su primer servicio. Cerúndolo aprovechó esa baja en el rendimiento de su rival, recuperó el dominio del partido y se quedó con el set por 6-4, cortando además la racha perfecta del estadounidense, que hasta ese momento no había cedido un parcial en todo el torneo.
El tercer set confirmó el crecimiento del argentino. Con mayor confianza desde el fondo de la cancha y firme en los momentos importantes, consiguió una ventaja de 5-2 que pareció definitiva. Sin embargo, Paul resistió y salvó cinco puntos de campeonato antes de que Cerúndolo cerrara el encuentro con un smash que desató el festejo.
El título tiene un valor especial por el contexto. A solo ocho días del inicio de Wimbledon, el principal torneo sobre césped del calendario, Cerúndolo demostró una adaptación sobresaliente a una superficie históricamente poco favorable para los tenistas argentinos.
No es la primera vez que obtiene buenos resultados en pasto. En 2023 había conquistado el ATP 250 de Eastbourne, también sobre césped y también frente a Tommy Paul, un rival al que ahora venció por sexta vez en ocho enfrentamientos.
Además, rompió una barrera que durante años pareció inalcanzable para el tenis nacional en Queen's. El antecedente más recordado seguía siendo la final de 2012, cuando David Nalbandian fue descalificado ante Marin Cilic tras lesionar a un juez de línea al patear un panel publicitario en un episodio que dio la vuelta al mundo.
Esta vez, la historia fue distinta y terminó con un argentino levantando el trofeo. “No lo puedo creer ganar este torneo. Fue un partidazo de tres horas, en césped. Es algo poco imaginable para alguien de Argentina. Mi primer título ATP 500 no podía ser mejor”, expresó Cerúndolo durante la ceremonia de premiación.
Con este triunfo, el mayor de los hermanos Cerúndolo llega fortalecido y con confianza a Wimbledon, donde buscará extender el mejor momento de su carrera y seguir consolidándose entre los protagonistas del circuito.