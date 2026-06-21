Cerúndolo venció a Tommy Paul y conquistó el ATP 500 de Queens por primera vez

Lejos de desanimarse, el porteño mantuvo la intensidad en el segundo parcial. Paul volvió a adelantarse con un quiebre, aunque empezó a sufrir con la efectividad de su primer servicio. Cerúndolo aprovechó esa baja en el rendimiento de su rival, recuperó el dominio del partido y se quedó con el set por 6-4, cortando además la racha perfecta del estadounidense, que hasta ese momento no había cedido un parcial en todo el torneo.