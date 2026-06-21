Continúan los incendios forestales en Cafayate y sigue el operativo de combate

Los equipos de combate contra incendios forestales continúan trabajando este domingo en distintos sectores de Cafayate para controlar los focos ígneos que permanecen activos desde el jueves pasado.
El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad de Salta, incluye recursos terrestres y aéreos con tareas orientadas al enfriamiento y control de puntos calientes para evitar la propagación del fuego, informó el gobierno provincial.
Las acciones se concentran sobre diferentes áreas del perímetro afectado, especialmente en aquellos sectores donde se detectaron focos de calor. Allí se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de material combustible con el objetivo de prevenir reactivaciones.
Del operativo participan brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Brigada Nacional Centro, Bomberos de la Policía de Salta, distintas áreas operativas de la fuerza provincial, recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y personal de la Municipalidad de Cafayate, que colabora con apoyo logístico.
El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vílchez, informó que los equipos continúan interviniendo sobre focos subterráneos y sectores considerados críticos. En ese marco, señaló que se reforzaron las tareas de enfriamiento y control para reducir los riesgos de propagación y consolidar los avances alcanzados en los últimos días.
Por su parte, el director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, destacó el trabajo que realiza la Policía en distintos puntos de la ruta nacional 68 para facilitar el desplazamiento de los recursos operativos.
De esta manera, los grupos de combatientes avanzan en la tercera jornada operativa de trabajo coordinado para contener y controlar los incendios registrados en Cafayate.
Organismo nacional
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que continúa colaborando con la provincia de Salta en el operativo de combate contra incendios forestales, mediante el despliegue de medios aéreos, personal especializado y equipamiento logístico.
En ese marco, se encuentran operando dos aviones hidrantes turbohélice con capacidad superior a los 3.000 litros, destinados a las tareas de ataque directo sobre los focos ígneos. Además, participa personal de la Brigada Nacional Centro, que trabaja con vehículos 4x4, motobombas, equipos de comunicación y herramientas especiales para el combate del fuego.
El operativo cuenta también con la presencia del coordinador regional de la AFE y de un equipo técnico que realiza informes meteorológicos y tareas de apoyo logístico en el área afectada.