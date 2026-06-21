SociedadActualidad

Continúan los incendios forestales en Cafayate y sigue el operativo de combate

Los focos ígneos permanecen activos desde el jueves pasado. Brigadistas y bomberos trabajan en el enfriamiento de puntos calientes para evitar la propagación del fuego en distintos sectores.

Bomberos y brigadistas trabajan en la zona afectada. FOTO X @AFE_Arg
Bomberos y brigadistas trabajan en la zona afectada. FOTO X @AFE_Arg
Hace 6 Min

Los equipos de combate contra incendios forestales continúan trabajando este domingo en distintos sectores de Cafayate para controlar los focos ígneos que permanecen activos desde el jueves pasado. 

El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad de Salta, incluye recursos terrestres y aéreos con tareas orientadas al enfriamiento y control de puntos calientes para evitar la propagación del fuego, informó el gobierno provincial.

Las acciones se concentran sobre diferentes áreas del perímetro afectado, especialmente en aquellos sectores donde se detectaron focos de calor. Allí se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de material combustible con el objetivo de prevenir reactivaciones.

Del operativo participan brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Brigada Nacional Centro, Bomberos de la Policía de Salta, distintas áreas operativas de la fuerza provincial, recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y personal de la Municipalidad de Cafayate, que colabora con apoyo logístico.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vílchez, informó que los equipos continúan interviniendo sobre focos subterráneos y sectores considerados críticos. En ese marco, señaló que se reforzaron las tareas de enfriamiento y control para reducir los riesgos de propagación y consolidar los avances alcanzados en los últimos días.

Por su parte, el director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, destacó el trabajo que realiza la Policía en distintos puntos de la ruta nacional 68 para facilitar el desplazamiento de los recursos operativos.

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

De esta manera, los grupos de combatientes avanzan en la tercera jornada operativa de trabajo coordinado para contener y controlar los incendios registrados en Cafayate.

Organismo nacional

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que continúa colaborando con la provincia de Salta en el operativo de combate contra incendios forestales, mediante el despliegue de medios aéreos, personal especializado y equipamiento logístico.

En ese marco, se encuentran operando dos aviones hidrantes turbohélice con capacidad superior a los 3.000 litros, destinados a las tareas de ataque directo sobre los focos ígneos. Además, participa personal de la Brigada Nacional Centro, que trabaja con vehículos 4x4, motobombas, equipos de comunicación y herramientas especiales para el combate del fuego.

El operativo cuenta también con la presencia del coordinador regional de la AFE y de un equipo técnico que realiza informes meteorológicos y tareas de apoyo logístico en el área afectada.

Temas SaltaCafayate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad
1

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde
2

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
3

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
2

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
3

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
5

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Más Noticias
Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Comentarios