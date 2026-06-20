Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y elevó la tensión tras los ataques israelíes contra Hezbollah

La medida fue comunicada por el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya a través de un mensaje difundido por la televisión estatal iraní. “Se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo y, si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones”, señaló el mando militar central iraní.