Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y elevó la tensión tras los ataques israelíes contra Hezbollah
Teherán calificó la medida como una respuesta inicial al supuesto incumplimiento de acuerdos por parte de sus adversarios y advirtió que podría adoptar nuevas represalias si continúan las hostilidades.
Resumen para apurados
- Irán anunció este sábado el cierre del estratégico estrecho de Ormuz al tráfico marítimo en respuesta a los recientes ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano.
- La decisión militar sigue a la violación de la reciente tregua, tras ataques cruzados entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano que dejaron al menos cinco muertos.
- El bloqueo de esta vía clave amenaza el comercio marítimo global y eleva la tensión regional, poniendo en riesgo el frágil acuerdo de paz impulsado por EE.UU. y Qatar.
El régimen de Irán anunció este sábado el cierre del estratégico estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, en medio de una nueva escalada de tensión regional tras los ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Desde Teherán sostuvieron que la decisión constituye una respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos por sus adversarios y advirtieron que podrían tomar medidas adicionales si la situación continúa agravándose.
La medida fue comunicada por el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya a través de un mensaje difundido por la televisión estatal iraní. “Se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo y, si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones”, señaló el mando militar central iraní.
Horas antes, el ejército israelí había denunciado que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas desplegadas en el sur del Líbano, pese al alto el fuego anunciado el día anterior. Como respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos vinculados al grupo armado.
“Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano. Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”, afirmó un funcionario militar citado por la agencia AFP.
La respuesta israelí tuvo consecuencias fatales. Al menos un soldado libanés murió en un ataque contra una carretera del sur del país, en un contexto de creciente violencia que dejó al menos cinco muertos durante las primeras horas del sábado, a pesar de la tregua anunciada el viernes.
El Ejército del Líbano informó que el militar falleció “como consecuencia de un ataque aéreo israelí” mientras circulaba por la ruta Kfar Rumman-Nabatieh, en el sur del territorio libanés.
Las Fuerzas Armadas identificaron a la víctima como Jamil Nahal, nacido el 24 de noviembre de 2001, de 24 años y oriundo de la localidad de Jebchit. Según el comunicado oficial, había recibido dos condecoraciones otorgadas por la Comandancia del Ejército.
La muerte de Nahal se sumó a la de otras al menos cinco personas fallecidas este sábado en ataques israelíes sobre el sur del Líbano. Hasta el momento, Israel no emitió declaraciones sobre el fallecimiento del soldado.
En paralelo, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, expresó la primera reacción oficial del gobierno israelí tras el anuncio del alto el fuego. Lo hizo mientras medios libaneses informaban sobre los últimos ataques lanzados el viernes por las FDI contra la ciudad de Nabatieh al-Fawqa.
“Israel mantiene un firme compromiso con un cese de fuego inmediato”, afirmó el diplomático, antes de asegurar que “Israel detuvo todas las operaciones ofensivas” y que las acusaciones de Hezbollah e Irán en sentido contrario son “mentiras descaradas”.
Leiter sostuvo además que, si Hezbollah respeta el acuerdo y pone fin a sus hostilidades, la respuesta será la tranquilidad. También afirmó que Israel desea que el Líbano prospere y disfrute de libertades democráticas, aunque remarcó que la seguridad israelí no será comprometida. “Esto solo ocurrirá cuando Hezbollah, un grupo armado iraní asesino, sea destruido”, expresó.
El representante israelí añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecen en la zona de seguridad del sur libanés con el objetivo de expulsar a los combatientes proiraníes y desmantelar la infraestructura utilizada para lanzar ataques contra el ejército israelí. “Permaneceremos allí hasta que esa misión se cumpla”, concluyó.
Las declaraciones llegaron después de que Israel y Hezbollah alcanzaran un acuerdo de alto el fuego tras los recientes enfrentamientos registrados en el sur del Líbano. La tregua entró en vigor de manera inmediata al mediodía del viernes y fue resultado de una negociación impulsada por Estados Unidos y Qatar, con participación del régimen de Irán, luego de contactos directos con las partes involucradas.