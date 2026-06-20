Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

La noticia provocó una rápida repercusión entre los hinchas y el ambiente del fútbol, ya que el exdirector técnico de Boca Juniors había celebrado pocas horas antes una importante victoria junto a su equipo y había asistido al encuentro acompañado por su familia. Hasta el momento, el club no brindó mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre los tiempos estimados para la recuperación del entrenador argentino.