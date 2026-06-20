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Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

El entrenador de Universidad de Chile fue internado y sometido a una intervención por un cuadro cardiovascular. Tras conocerse la noticia, se viralizó una conferencia de prensa en la que ya evidenciaba malestar físico.

Operaron de urgencia a Fernando Gago con problemas cardiovasculares
Operaron de urgencia a Fernando Gago con problemas cardiovasculares La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Fernando Gago, DT de Universidad de Chile, fue operado de urgencia en ese país por un cuadro cardiovascular tras dirigir el partido ante O'Higgins.
  • Tras el triunfo de su equipo, se viralizó un video de la rueda de prensa donde el exfutbolista ya mostraba signos de fatiga y dificultades para respirar.
  • El hecho generó gran preocupación en el fútbol sudamericano, mientras se aguardan partes médicos oficiales para conocer la evolución y recuperación del entrenador.
Resumen generado con IA

La salud de Fernando Gago generó preocupación en el fútbol sudamericano luego de que Universidad de Chile confirmara que el entrenador debió ser internado y sometido a una intervención quirúrgica por un cuadro cardiovascular.

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Tras difundirse la noticia, comenzó a circular en redes sociales un video correspondiente a la conferencia de prensa posterior al triunfo de su equipo frente a O'Higgins, en el que el exfutbolista argentino mostraba algunos signos de agotamiento que pasaron inadvertidos en ese momento.

El video de Fernando Gago que despertó preocupación

Gago dirigió con normalidad el encuentro que terminó con victoria por 2-0 para Universidad de Chile. Finalizado el partido, participó de la habitual conferencia de prensa organizada por el club.

Durante la rueda de prensa respondió las consultas de los periodistas con tranquilidad e incluso mantuvo un tono distendido. Sin embargo, en distintos pasajes del encuentro con los medios comenzaron a observarse señales de cansancio.

En uno de los momentos más comentados del video, el entrenador realizó una respiración profunda, tomó agua y exhaló con evidente esfuerzo. Hacia el cierre de la conferencia también se lo vio con dificultades para incorporarse de la silla y finalizar la exposición.

Las imágenes cobraron relevancia después de conocerse su internación, ya que muchos usuarios interpretaron esos gestos como posibles manifestaciones del cuadro que derivó en su operación.

Qué informó Universidad de Chile sobre la salud de Fernando Gago

A través de un comunicado oficial, Universidad de Chile informó que el entrenador fue sometido a una serie de estudios cardiovasculares y que, por ese motivo, no estuvo presente en los entrenamientos posteriores al partido.

La institución también señaló que Gago permanece acompañado por el cuerpo médico y que se encuentra en buenas condiciones. Posteriormente, el diario chileno La Tercera informó que el entrenador fue operado tras presentar signos compatibles con un problema cardiovascular.

La noticia provocó una rápida repercusión entre los hinchas y el ambiente del fútbol, ya que el exdirector técnico de Boca Juniors había celebrado pocas horas antes una importante victoria junto a su equipo y había asistido al encuentro acompañado por su familia. Hasta el momento, el club no brindó mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre los tiempos estimados para la recuperación del entrenador argentino.

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