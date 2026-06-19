Lula se burló de Neymar y lo definió como "el primer futbolista home office del mundo"

Neymar lleva años acostumbrado a estar en el centro de la escena. Sin embargo, esta vez no fue por un gol, una asistencia o una jugada brillante. El encargado de ponerlo nuevamente en el foco fue nada menos que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien protagonizó una llamativa intervención durante un acto oficial y terminó dejando una de las frases más comentadas del Mundial 2026.