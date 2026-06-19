Lula se burló de Neymar y lo definió como "el primer futbolista home office del mundo"
El presidente de Brasil ironizó sobre la convocatoria del delantero al Mundial 2026 pese a que no juega desde hace meses por lesión. La frase rápidamente se viralizó y reavivó el debate sobre la presencia del crack en la delegación brasileña.
Resumen para apurados
- En Belo Horizonte, el presidente Lula da Silva ironizó sobre la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 sin jugar por lesión, llamándolo el primer futbolista de home office.
- El delantero arrastra graves lesiones desde 2023, como una rotura de ligamentos, lo que le impide sumar minutos y genera un fuerte debate sobre su presencia en el plantel.
- La burla de Lula expone la crisis de la selección brasileña, abriendo interrogantes sobre el futuro del crack y la necesidad de una renovación en el equipo de cara al torneo.
Neymar lleva años acostumbrado a estar en el centro de la escena. Sin embargo, esta vez no fue por un gol, una asistencia o una jugada brillante. El encargado de ponerlo nuevamente en el foco fue nada menos que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien protagonizó una llamativa intervención durante un acto oficial y terminó dejando una de las frases más comentadas del Mundial 2026.
"Neymar es el primer futbolista home office del mundo", lanzó Lula entre risas mientras participaba de una actividad en Belo Horizonte.
La ironía surgió cuando un niño presente en el evento manifestó su admiración por el futbolista del Santos. Fue entonces cuando el mandatario decidió interrumpir la conversación para bromear sobre la situación actual del delantero.
Una convocatoria que genera debate
Detrás de la chicana existe una discusión que acompaña a la selección brasileña desde el anuncio de la lista mundialista.
Neymar integra la delegación de Brasil pese a que no se encuentra en condiciones físicas para jugar. De hecho, todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo y tampoco formó parte del plantel que viajó a Filadelfia para disputar el segundo encuentro del Grupo C frente a Haití.
Lula apuntó precisamente a esa situación. "Ni está jugando", comentó el presidente al explicar el motivo de su broma.
Posteriormente aclaró que la expresión "futbolista home office" la había leído en internet y que le había parecido una definición divertida para describir el presente del máximo goleador histórico de la selección brasileña.
Las lesiones que frenaron a Neymar
La situación del delantero tiene una explicación médica. Neymar arrastra una larga secuencia de problemas físicos que lo alejaron de las canchas durante gran parte de los últimos años.
El episodio más grave ocurrió el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante un partido frente a Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas.
Desde entonces, el atacante atravesó un extenso proceso de recuperación que estuvo acompañado por nuevas complicaciones musculares. Incluso el 17 de mayo de 2024 volvió a sufrir una lesión, apenas un día antes de que se confirmara la lista definitiva de convocados para el Mundial.
Por esa razón, Neymar no juega con la camiseta de Brasil desde hace más de dos años y medio.
El fútbol brasileño, entre la ironía y la preocupación
La referencia a Neymar no fue el único comentario futbolero de Lula durante el acto.
El mandatario también se permitió una reflexión cargada de humor sobre el futuro de la selección brasileña. En tono irónico, aseguró que si el fútbol de su país continúa por este camino, algún día será necesario recurrir a la inteligencia artificial para formar un equipo integrado por "once Pelés".
La frase provocó risas entre los presentes, aunque también dejó entrever cierta preocupación por el presente de una selección que todavía busca recuperar el brillo que la convirtió en la más ganadora de la historia de los Mundiales.
Mientras tanto, Neymar sigue acompañando a la delegación brasileña desde afuera de la cancha. Y aunque todavía no pudo aportar dentro del campo, ya logró algo inesperado: convertirse en protagonista de una de las frases más virales de la Copa del Mundo.