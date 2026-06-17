Expectativa en Brasil: Neymar entrenó a la par del grupo con la mirada puesta en Haití

Resumen para apurados
- Neymar volvió a entrenar a la par del plantel de Brasil en la concentración del Mundial 2026 para recuperarse de su lesión y poder jugar ante Haití.
- El delantero, inactivo desde el 17 de mayo por una lesión muscular en la pantorrilla, realizó tareas diferenciadas antes de sumarse a las prácticas de Carlo Ancelotti.
- El cuerpo técnico evalúa su evolución con cautela y espera que sume minutos ante Haití por el Grupo C, buscando revertir el opaco debut tras empatar con Marruecos.
Neymar generó una gran expectativa en la selección de Brasil tras volver a entrenarse con pelota y a la par de sus compañeros por primera vez desde su llegada a la concentración para el Mundial 2026.
El delantero se había incorporado a la “Verdeamarela” el 27 de mayo, pero hasta el momento solo había realizado tareas diferenciadas. Tras realizar ejercicios específicos en el césped el martes, hoy participó en una parte de la práctica grupal bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.
¿Cuál fue la lesión de Neymar?
Neymar, de este modo, se está recuperando de una lesión muscular de grado dos en su pantorrilla derecha. Debido a este inconveniente, no ha disputado un partido oficial desde el pasado 17 de mayo, por lo que su enfoque actual es recuperar el ritmo de competencia.
El cuerpo técnico maneja su evolución con cautela para evitar riesgos, dosificando sus cargas de trabajo. Si su evolución continúa por buen camino, se espera que pueda tener sus primeros minutos en el Mundial durante el partido contra Haití, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
El ambiente de la selección brasileña
Durante la práctica, se mostró de buen humor e incluso bromeó con los periodistas presentes preguntándoles entre risas si lo habían extrañado. Su posible regreso es visto con optimismo, especialmente después de que Brasil iniciara el torneo con un empate frente a Marruecos.