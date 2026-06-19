Murió la mujer a la que le explotó el celular mientras lo cargaba en el auto: estaba internada con graves quemaduras

Resumen para apurados
- María Pagani murió en Córdoba tras la explosión de un celular que se cargaba en el auto donde viajaba el domingo, lo que causó graves quemaduras y un posterior choque vial.
- La explosión de la batería generó un incendio dentro del vehículo, lo que hizo que el conductor chocara contra una alcantarilla. La víctima sufrió quemaduras de gravedad.
- El trágico hecho reaviva las advertencias de expertos sobre los riesgos de las baterías de litio y la necesidad de usar cargadores originales para evitar fugas térmicas.
La mujer de 47 años que había resultado gravemente herida tras la explosión de un teléfono celular mientras se cargaba dentro de un automóvil murió en las últimas horas en la provincia de Córdoba. El trágico episodio ocurrió el domingo por la noche sobre la ruta E-53 y derivó además en un accidente de tránsito cuando el conductor perdió el control del vehículo.
La víctima fue identificada como María Lucila Pagani, quien permanecía internada en estado crítico en el Instituto del Quemado de Córdoba debido a las severas lesiones sufridas durante el incidente. Según informaron fuentes médicas, las quemaduras afectaron especialmente sus vías respiratorias, una de las complicaciones más graves en este tipo de casos.
Cómo ocurrió la explosión del celular en el auto
De acuerdo con la investigación preliminar, el incendio se inició cuando explotó la batería de un teléfono celular que se encontraba conectado al sistema de carga dentro de un Renault Sandero.
Pagani viajaba como acompañante y fue quien recibió las heridas más severas producto de la explosión y del incendio que se generó en el habitáculo del vehículo. Además de las quemaduras, sufrió múltiples traumatismos cuando el automóvil impactó contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta.
El conductor, un hombre de 43 años, también resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.
Quién era María Lucila Pagani
La mujer fallecida tenía una destacada trayectoria académica y profesional. Era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), contaba con una maestría en Gestión Cultural Internacional obtenida en Italia y desarrollaba actividades vinculadas a la docencia y la investigación.
La noticia de su muerte generó conmoción entre colegas, estudiantes y allegados, quienes destacaron su compromiso con la educación y la cultura.
Por qué puede explotar la batería de un celular
Aunque los incidentes de este tipo son poco frecuentes, especialistas advierten que las baterías de litio utilizadas en teléfonos celulares almacenan una gran cantidad de energía en espacios reducidos, lo que puede generar situaciones peligrosas ante determinadas fallas.
Estos dispositivos funcionan mediante reacciones electroquímicas controladas. Cuando se produce un desperfecto interno o una alteración en el sistema de carga, la temperatura puede elevarse rápidamente y desencadenar un fenómeno conocido como "fuga térmica", capaz de provocar incendios o explosiones.
Las baterías modernas incorporan sistemas electrónicos de protección diseñados para monitorear constantemente el voltaje y la temperatura, interrumpiendo la carga cuando detectan anomalías. Sin embargo, si esos mecanismos fallan o el dispositivo presenta daños previos, el riesgo aumenta considerablemente.
Las recomendaciones de los expertos para evitar accidentes
Tras este caso, especialistas recordaron la importancia de seguir ciertas medidas de seguridad al utilizar dispositivos electrónicos y cargadores.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Utilizar cargadores originales o certificados por el fabricante.
Evitar cargar el celular en ambientes con altas temperaturas.
No dejar el dispositivo expuesto al sol dentro del vehículo.
Reemplazar baterías que presenten hinchazón, deformaciones o sobrecalentamiento.
Suspender el uso del equipo si emite olores extraños o se calienta de manera inusual.
Evitar accesorios de carga de procedencia desconocida o de baja calidad.
Los expertos también advierten que los golpes, caídas o daños físicos pueden afectar la estructura interna de las baterías y comprometer los sistemas de seguridad incorporados.