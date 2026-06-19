Murió la mujer a la que le explotó el celular mientras lo cargaba en el auto: estaba internada con graves quemaduras

La mujer de 47 años que había resultado gravemente herida tras la explosión de un teléfono celular mientras se cargaba dentro de un automóvil murió en las últimas horas en la provincia de Córdoba. El trágico episodio ocurrió el domingo por la noche sobre la ruta E-53 y derivó además en un accidente de tránsito cuando el conductor perdió el control del vehículo.