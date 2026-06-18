Murió la actriz de La Llamada: los detalles de la enfermedad que enfrentó en sus últimos días

La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por interpretar con su voz a Lilo en la película animada Lilo y Stitch y por dar vida a Samara Morgan en La Llamada, murió a los 35 años. La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández, quien indicó que el fallecimiento se produjo tras sufrir complicaciones derivadas de una meningitis y una severa infección en la sangre.