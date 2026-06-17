Después del "tornado Messi": así fue el regreso de la selección argentina a los entrenamientos en Kansas City

A las 12.02, cuando el sol castigaba con más de 30 grados sobre el Compass Minerals National Performance Center, Messi apareció en el campo principal. De zapatillas, con ropa de entrenamiento, cabeza levantada y pasos bien cortitos. Sin apuros, como si el mundo no estuviera hablando de él o como si las portadas de los diarios, los programas de televisión y las redes sociales no hubieran quedado inundadas por sus tres goles frente a Argelia.