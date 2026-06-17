Mundial 2026: por qué el próximo duelo de Argentina es más importante de lo que parece

Resumen para apurados
- Tras vencer 3-0 a Argelia, la Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas, en un partido clave para definir su clasificación en el Grupo J del Mundial.
- El equipo de Scaloni se prepara en Kansas adaptándose al calor. El rival, Austria, llega tras liderar su grupo de eliminatorias y tiene un historial de dos amistosos previos.
- El resultado ante Austria y el cierre contra Jordania determinarán el pase a 16avos de final, donde Argentina podría cruzarse con rivales del Grupo H, como España o Uruguay.
La Selección Argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una actuación convincente y un triunfo claro por 3-0 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. El estreno dejó buenas sensaciones en el equipo conducido por Lionel Scaloni y rápidamente trasladó el foco hacia el próximo desafío en la fase de grupos.
El segundo compromiso de la Albiceleste será el lunes 22 de junio, desde las 14 (hora argentina), cuando enfrente a Austria en el Dallas Stadium. Se trata de un partido clave dentro del Grupo J, ya que puede empezar a definir el panorama de clasificación en un formato más exigente, con mayor cantidad de equipos y encuentros en la primera etapa.
El conjunto europeo llega con credenciales importantes: obtuvo su lugar en la Copa del Mundo tras quedarse con el Grupo H de las Eliminatorias continentales, en una zona que compartió con selecciones como Bosnia Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino. Su presente competitivo lo convierte en un rival de cuidado para el equipo argentino.
Mientras tanto, el plantel que lidera Lionel Messi continúa con su preparación en Kansas City, donde estableció su base durante la fase inicial. Los entrenamientos apuntan tanto al aspecto futbolístico como a la adaptación a las altas temperaturas, un factor que puede incidir en el rendimiento físico durante el torneo.
En cuanto a los antecedentes, Argentina y Austria no registran cruces en Copas del Mundo, aunque sí se enfrentaron en dos amistosos. El primero fue en 1980, con una victoria contundente del equipo dirigido por César Luis Menotti por 5-1, mientras que el segundo, previo al Mundial de Italia 1990, finalizó igualado 1-1.
El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina), nuevamente en Dallas, frente a Jordania. Ese encuentro podría resultar determinante para definir la posición final en la tabla y el cruce en la siguiente instancia.
Con el formato actual, avanzan a los 16avos de final los dos mejores de cada grupo y los mejores terceros. En ese escenario, el equipo argentino podría enfrentarse a selecciones del Grupo H -integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay- dependiendo de su ubicación.
La planificación de la Asociación del Fútbol Argentino contempla sostener la base operativa en Kansas durante esta etapa, una decisión orientada a reducir traslados y optimizar la recuperación física entre partidos.