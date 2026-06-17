Tras el debut, comentaristas de México y España cargaron contra Messi por una jugada polémica

La goleada de la Selección Argentina sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 dejó una certeza futbolística y, al mismo tiempo, encendió un debate que cruzó fronteras. Mientras Lionel Messi firmó una actuación memorable con tres goles y alcanzó la cima de los máximos anotadores en la historia de los Mundiales junto a Miroslav Klose, parte del foco mediático se desvió hacia una jugada puntual que desató fuertes críticas en programas deportivos de México y España.