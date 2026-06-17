Polémica en el programa de Guido Kaczka: un participante denunció destrato de la producción

La denuncia de Lucas Fontana contra la producción de "Es mi sueño"

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado a la preparación de su actuación. El artista afirmó que no tuvo la posibilidad de elegir el tema que interpretaría y que recibió definiciones sobre su presentación cuando ya estaba por salir al escenario. "Yo fui con mucha ilusión y a último momento me dan una pista editada, no sabía qué cantar", expresó.