Nutrición de vanguardia para el Norte Grande: La Cabaña inauguró su nuevo centro logístico pensado por y para el bienestar de las mascotas

Quienes comparten su vida con un perro o un gato saben que su nutrición no es un tema menor, es una demostración diaria de amor y cuidado. Entendiendo este vínculo sagrado, La Cabaña, el distribuidor oficial de Royal Canin y Eukanuba que lleva 26 años alimentando la salud de las mascotas en el NOA dio un paso histórico anoche con la inauguración oficial de su nuevo y moderno centro logístico. Esta gran inversión no buscó simplemente ampliar paredes, sino garantizar que cada rincón de la región tenga acceso inmediato al alimento específico que cada compañero de cuatro patas necesita para vivir una vida plena, activa y saludable.
Detrás de este imponente despliegue de infraestructura edilicia se escondió una filosofía profundamente humana que define a esta empresa familiar tucumana: la convicción de ir siempre por más cuando se trata del bienestar animal. La ampliación de las instalaciones, sumada a un incremento en el equipo de trabajo y la optimización de su flota de reparto, respondió a una misión clara que fue mucho más allá de lo comercial. El objetivo planteado por la firma es que las veterinarias y pet shops locales jamás se queden sin stock y puedan responder con absoluta inmediatez a las familias que confían en las dos marcas de nutrición científica líderes del mercado.
«Saben que con nosotros pueden confiar y contar de que, lo antes posible, van a tener la mercadería en el mejor estado», expresó con orgullo Matías, referente de la firma, durante el encuentro. Estas palabras cobraron un significado especial entre los asistentes, ya que asegurar el perfecto estado de cada bolsa es, en definitiva, resguardar la salud de los cachorros, perros adultos y felinos que dependen de ella para su desarrollo.
Más que un depósito, un compromiso con cada hogar
En el dinámico rubro del cuidado animal, el valor de una empresa se mide por la confianza y la transparencia de sus actos. A lo largo de más de dos décadas, La Cabaña ha demostrado ser un aliado inquebrantable para los comerciantes tucumanos, adaptándose con flexibilidad y resiliencia a los desafíos económicos del país. Esta solidez comercial es la que permitió celebrar un logro logístico que ya beneficia a toda la comunidad veterinaria y a los hogares de la región.
La cultura familiar de la distribuidora se respiró en el compromiso de su personal, un equipo que entendió que cada producto que se mueve en el depósito representa la vitalidad, la energía y el cuidado de un miembro más de una familia. Por eso, el nuevo centro logístico fue diseñado bajo los más altos estándares de control, asegurando que tanto las líneas de Royal Canin como las de Eukanuba mantengan intactas sus propiedades nutricionales desde que llegan al hub hasta que se sirven en el plato del animal.
Un paso adelante para las veterinarias y pet shops de la región
Para sumarse a esta red comprometida con la salud animal y optimizar el abastecimiento de sus negocios con el portafolio más potente del mercado, los comerciantes pueden canalizar sus pedidos o registrarse como clientes haciendo clic aquí, en su número de teléfono oficial. O bien contactarse a través de redes sociales.
La gran apertura celebrada anoche marcó un antes y un después en la distribución mayorista y minorista de la provincia. No se trató solo de logística; se trató de asegurar que la mejor nutrición llegue a tiempo a cada hogar. Se invita a todos los profesionales del sector y dueños de comercios a comunicarse desde hoy mismo con los asesores de La Cabaña para formar parte de este nuevo capítulo, elevando el estándar de servicio y llevando salud a las mascotas de todo el norte argentino.