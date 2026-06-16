Nutrición de vanguardia para el Norte Grande: La Cabaña inauguró su nuevo centro logístico pensado por y para el bienestar de las mascotas

Detrás de este imponente despliegue de infraestructura edilicia se escondió una filosofía profundamente humana que define a esta empresa familiar tucumana: la convicción de ir siempre por más cuando se trata del bienestar animal. La ampliación de las instalaciones, sumada a un incremento en el equipo de trabajo y la optimización de su flota de reparto, respondió a una misión clara que fue mucho más allá de lo comercial. El objetivo planteado por la firma es que las veterinarias y pet shops locales jamás se queden sin stock y puedan responder con absoluta inmediatez a las familias que confían en las dos marcas de nutrición científica líderes del mercado.