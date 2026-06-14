Mundial bajo tensión: Irán debuta en EE.UU. en medio de un estricto operativo de seguridad

Resumen para apurados
- Las selecciones de fútbol de Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes en Los Ángeles por el Mundial 2026, bajo un fuerte operativo de seguridad y tensiones diplomáticas.
- Por trabas de visado con EE. UU., Irán concentró en Tijuana, México, y viajó con un permiso excepcional un día antes del partido, en medio de tensiones políticas bilaterales.
- El resultado del cruce será clave para definir el futuro de ambos en el Grupo G, compartido con Bélgica y Egipto, buscando avanzar a los 16avos de final del torneo.
Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda cerrarán la actividad mundialista este lunes, cuando se enfrenten desde las 22, por la primera fecha del Grupo G en el Estadio de Los Ángeles. El decisivo encuentro para las aspiraciones de ambos países se podrá seguir en vivo a través de DSports, DGO, Disney+ Premium y TyC Sports.
El debut de la selección iraní llega envuelto en un fuerte condimento político. El combinado persa se vio forzado a instalar su campamento base en la ciudad mexicana de Tijuana debido a las severas restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
Bajo un estricto dispositivo de seguridad, el plantel recibió una autorización excepcional para aterrizar en suelo estadounidense recién el domingo por la noche, un día antes del partido. Curiosamente, este tenso escenario coincide con los recientes anuncios de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, tras meses de hostilidades y un alto el fuego alcanzado en abril.
Pese a las complejidades diplomáticas, el conjunto iraní arriba como una de las potencias del continente asiático y buscará hacer valer su experiencia en citas ecuménicas. El domingo por la mañana, cientos de aficionados despidieron cálidamente a los futbolistas en la frontera mexicana con banderas y cánticos.
Por su parte, Nueva Zelanda asume el desafío de competir frente a rivales de mayor recorrido en Mundiales. En apenas su tercera participación histórica, los oceánicos, que tienen al defensor Tim Payne como inesperada figura viral en las redes sociales, intentarán dar el golpe en una zona donde no parten como favoritos.
En una zona que completan Bélgica y Egipto, un triunfo en el estreno resultará vital para ambos seleccionados en su aspiración de pelear por el segundo puesto del grupo, o bien para posicionarse fuerte entre los mejores terceros y sellar el pasaporte a los 16avos de final.