Mundial bajo tensión: Irán debuta en EE.UU. en medio de un estricto operativo de seguridad

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, el plantel recibió una autorización excepcional para aterrizar en suelo estadounidense recién el domingo por la noche, un día antes del partido. Curiosamente, este tenso escenario coincide con los recientes anuncios de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, tras meses de hostilidades y un alto el fuego alcanzado en abril.