Mundial 2026

Mundial bajo tensión: Irán debuta en EE.UU. en medio de un estricto operativo de seguridad

Con su campamento base instalado en México por trabas con las visas, el seleccionado asiático enfrenta este lunes a las 22 a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

EN MÉXICO. Los aficionados iraníes reciben al seleccionado en Tijuana, ciudad donde hace días se instaló la delegación por problemas con el visado para ingresar a Estados Unidos.
EN MÉXICO. Los aficionados iraníes reciben al seleccionado en Tijuana, ciudad donde hace días se instaló la delegación por problemas con el visado para ingresar a Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las selecciones de fútbol de Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes en Los Ángeles por el Mundial 2026, bajo un fuerte operativo de seguridad y tensiones diplomáticas.
  • Por trabas de visado con EE. UU., Irán concentró en Tijuana, México, y viajó con un permiso excepcional un día antes del partido, en medio de tensiones políticas bilaterales.
  • El resultado del cruce será clave para definir el futuro de ambos en el Grupo G, compartido con Bélgica y Egipto, buscando avanzar a los 16avos de final del torneo.
Resumen generado con IA

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda cerrarán la actividad mundialista este lunes, cuando se enfrenten desde las 22, por la primera fecha del Grupo G en el Estadio de Los Ángeles. El decisivo encuentro para las aspiraciones de ambos países se podrá seguir en vivo a través de DSports, DGO, Disney+ Premium y TyC Sports.

El debut de la selección iraní llega envuelto en un fuerte condimento político. El combinado persa se vio forzado a instalar su campamento base en la ciudad mexicana de Tijuana debido a las severas restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, el plantel recibió una autorización excepcional para aterrizar en suelo estadounidense recién el domingo por la noche, un día antes del partido. Curiosamente, este tenso escenario coincide con los recientes anuncios de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, tras meses de hostilidades y un alto el fuego alcanzado en abril.

Pese a las complejidades diplomáticas, el conjunto iraní  arriba como una de las potencias del continente asiático y buscará hacer valer su experiencia en citas ecuménicas. El domingo por la mañana, cientos de aficionados despidieron cálidamente a los futbolistas en la frontera mexicana con banderas y cánticos.

Por su parte, Nueva Zelanda asume el desafío de competir frente a rivales de mayor recorrido en Mundiales. En apenas su tercera participación histórica, los oceánicos, que tienen al defensor Tim Payne como inesperada figura viral en las redes sociales, intentarán dar el golpe en una zona donde no parten como favoritos.

En una zona que completan Bélgica y Egipto, un triunfo en el estreno resultará vital para ambos seleccionados en su aspiración de pelear por el segundo puesto del grupo, o bien para posicionarse fuerte entre los mejores terceros y sellar el pasaporte a los 16avos de final.

Temas Mundial 2026 Estados Unidos de AméricaIrán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irán llega a Estados Unidos para el Mundial 2026 en medio de la guerra y bajo máxima tensión

Irán llega a Estados Unidos para el Mundial 2026 en medio de la guerra y bajo máxima tensión

Más visto en Mundial 2026
Shakira y la polémica del Mundial 2026: el comentario de su doble que hizo estallar las redes
1

Shakira y la polémica del Mundial 2026: el comentario de su doble que hizo estallar las redes

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
2

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?
3

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Diario de viaje: bienvenida a Kansas City, tierra de tornados
4

Diario de viaje: bienvenida a Kansas City, tierra de tornados

La dura confesión de Mbappé sobre la final con Argentina: Perdimos de la forma más cruel
5

La dura confesión de Mbappé sobre la final con Argentina: "Perdimos de la forma más cruel"

Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
6

Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Una sanción relegó a Franco Colapinto al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona

Una sanción relegó a Franco Colapinto al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Comentarios