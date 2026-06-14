Alemania y una goleada para entrar en calor

Curazao intentó disimular la abismal distancia jerárquica que lo separa de los europeos, y lo logró durante un puñado de minutos. Eligió no refugiarse atrás y aunque recibió rápido el primer gol (Félix Nmecha), luego encontró algo de orden y hasta se animó a cruzar la mitad de la cancha cada vez que podía. En una de esas excursiones llegó lo impensado. Tras un rebote, Livano Comeniencia remató desde la puerta del área y, con ayuda de un leve desvío, venció al legendario Manuel Neuer. Festejo alocado, cervezas al aire en las tribunas, y sorpresa en todo el mundo.