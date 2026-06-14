Japón cantó como Argentina y rescató un valioso empate frente a Países Bajos

Hace tiempo que a Japón se le exige un poco más. Los más futboleros observan con atención una evolución que ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Vienen de alcanzar los octavos de final en Qatar 2022, donde derrotaron a Alemania y a España en fase de grupos, y también de rozar una hazaña histórica en Rusia 2018, cuando Bélgica le remontó un 2-0 en los minutos finales. Por eso, el debut ante Países Bajos, una de las escuelas más prestigiosas de la historia de este deporte, despertaba tanta expectativa.