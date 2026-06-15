Como en cada Mundial, Japón dio el ejemplo: sus hinchas limpiaron la tribuna tras el empate con Países Bajos

El Mundial 2026 ya empezó a regalar postales dentro y fuera de la cancha, y una de las más destacadas volvió a tener como protagonistas a los hinchas de Japón. Tras el empate 2-2 frente a Países Bajos, la parcialidad asiática se hizo viral por un gesto que ya es una costumbre: limpiar la tribuna antes de retirarse del estadio.