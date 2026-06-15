Mundial 2026

Como en cada Mundial, Japón dio el ejemplo: sus hinchas limpiaron la tribuna tras el empate con Países Bajos

La parcialidad asiática se hizo viral por un gesto que ya es marca registrada en las Copas del Mundo.

Tras su increíble empate 2-2 con Países Bajos, los seguidores de Japón una vez más demostraron sus impecables modales
Tras su increíble empate 2-2 con Países Bajos, los seguidores de Japón una vez más demostraron sus impecables modales IMAGEN TOMADA DE AS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los hinchas de Japón limpiaron las tribunas del AT&T Stadium tras empatar 2-2 contra Países Bajos en el Mundial 2026 para promover la limpieza y el civismo.
  • El gesto se viralizó tras un vibrante partido que terminó 2-2. Esta práctica de recolección de residuos es una costumbre habitual de los hinchas nipones en las Copas del Mundo.
  • Esta conducta consolida la reputación cultural de Japón a nivel global. El equipo continuará su camino en el Grupo F, dejando un legado de respeto que excede lo deportivo.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 ya empezó a regalar postales dentro y fuera de la cancha, y una de las más destacadas volvió a tener como protagonistas a los hinchas de Japón. Tras el empate 2-2 frente a Países Bajos, la parcialidad asiática se hizo viral por un gesto que ya es una costumbre: limpiar la tribuna antes de retirarse del estadio.

Una vez finalizado el encuentro en el AT&T Stadium, decenas de fanáticos japoneses se quedaron en sus ubicaciones para recoger residuos y ordenarlos en bolsas, dejando el sector en perfectas condiciones. La escena fue captada por la transmisión oficial y rápidamente se multiplicó en redes sociales, generando elogios en todo el mundo.

En lo futbolístico, el partido también tuvo emociones de principio a fin. Países Bajos se puso en ventaja con un gol de Virgil Van Dijk, pero Keito Nakamura igualó para Japón. Luego, Crysencio Summerville volvió a adelantar a la Naranja, hasta que Daichi Kamada selló el empate definitivo con un tanto agónico que desató la euforia japonesa.

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Sin embargo, más allá del resultado, la imagen que recorrió el planeta fue la de sus hinchas limpiando las gradas. No se trata de un hecho aislado: durante el Mundial de Qatar 2022 ya habían protagonizado escenas similares, consolidando una conducta que combina respeto, cultura y conciencia colectiva.

Incluso, esta práctica también se replica dentro del plantel. La selección japonesa suele dejar impecables los vestuarios que utiliza, muchas veces acompañados de mensajes de agradecimiento escritos en pizarras, un gesto que también fue destacado en anteriores competiciones.

Tras este empate, Japón continuará su camino en el Grupo F cuando enfrente a Túnez el 21 de junio y luego a Suecia el 25. Mientras tanto, en Arlington, el recuerdo que quedó no fue solo el de un partidazo, sino también el de una hinchada que volvió a dar el ejemplo.

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